اقتصاد رکن اساسی سیاست خارجی کشور ها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد در خطبه‌های نماز جمعه تهران که در دانشگاه تهران اقامه شد با اشاره به فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر به عنوان فرماندار مصر، گفت: حضرت علی (ع) به مالک می‌فرمایند؛ ای مالک گاه باش در سرزمین مصر حاکمان مختلف حکومت کردند. در همین کشور پیامبر الهی حضرت یوسف (ع) مدیریت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی مصر را بر عهده داشت و در آن کشور تحولات بزرگ سیاسی اجتماعی و فرهنگی را رقم زده است.

وی افزود: حضرت علی (ع) به مالک می‌فرمایند؛ ای مالک در مصر فراعنه حکومت کردند که نماد ظلم بودند. باید از آنها درس بیاموزی و در مسیر حق حرکت کنی. مالک تو دیروز در خصوص حاکمان قضاوت و نقد می‌کردی و امروز مردم مصر همانگونه تو را مورد نقد قرار می‌دهند و رفتار تو را رصد می‌کنند.

ابوترابی فرد با اشاره به اینکه قضاوت مردم شاخص است تصریح کرد: آنچه که انسان را تهدید می‌کند هوای نفس است و نباید عقل را به هوای نفس سپرد. اعمال صالح را باید تبیین کرد و خود را به عمل صالح و آلودگی گناه دور کرد.

قدرت راه را برای گناه هموار می‌کند

حجت الاسلام ابوترابی فرد تصریح کرد: قدرت راه را برای گناه هموار می‌کند. لذا همه ما باید مراقب خویش و نفس خود باشیم. بخصوص آنها که قدرت سیاسی و اقتصاد دارند باید در سطح بالاتری مراقبه داشته باشند. آنها به طور ویژه در فرمان حضرت علی (ع) به مالک اشتر مورد خطاب قرار گرفته‌اند.

وی افزود: قدرت همانطور که سرمایه بزرگی است راه را برای دستیابی به ظرفیت‌های بالاتر هموار می‌کند و این در عین حال خطر جدی هم دارد.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به اهمیت علم اظهار داشت: علم، این گوهر والا اگر در دستان آلوده به گناه قرار بگیرد راه را برای طغیان هموار می‌کند و مسیر حرکت انسان را منحرف خواهد کرد.

امام جمعه موقت تهران در بخش‌های دیگری از خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران اذعان داشت: در هفته‌ای که گذشت با رویدادهای مهمی مواجه بودیم که یکی از آنها در ارتش جمهوری اسلامی ایران به ویژه نیروی دریایی راهبردی و اقتدار آفرین ناوگروه ۸۶ در ایفای مأموریت شایسته این ناوگروه برای حرکت اقتدار آفرین و پیمایش کره زمین بود.

ناوگروه ۸۶ دانش و ظرفیت استثنایی ایران را در برابر نگاه جامعه جهانی قرار داد

وی ادامه داد: در این حرکت اقتدار آفرین، ناوگروهی که نماد دانش و تخصص و فناوری دانشمندان و فرهیختگان ایرانی در ناوشکن دنا بود. پیمایش ۶۵ هزار کیلومتر و ۴ بار عبور از خط استوا، دانش و تخصص و شجاعت و ظرفیت استثنایی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران را در برابر نگاه جامعه جهانی قرار داد.

ابوترابی فرد تاکید کرد: قدرت دریایی مجموعه‌ای از قابلیت‌های وابسته به دریا است که بتواند کنترل آب‌ها و منابع حیاتی در دریا را در اختیار داشته باشد و از دسترسی دشمنان به آنها جلوگیری کند. هدف سیادت دریایی است و امروز نیروی دریایی جمهوری اسلامی در این جایگاه قرار گرفته است.

خطیب نماز جمعه تهران بیان کرد: حضور با اقتدار در اقیانوس‌های هند، آرام و اطلس و نیز عبور از تنگه مهم ماژلان واقعاً بی نظیر و استثنایی است. برای این اقتدارآفرینان و نیز فرمانده محترم و هوشمند نیروی دریایی و دریانوردان ناوشکن دنا از خدای متعال عزت و اقتدار مسئلت داریم.

حجت الاسلام ابوترابی فرد با اشاره به واقعه سالروز سوم خرداد و نیز چهارم خرداد که روز دزفول و مقاومت و پایداری است، متذکر شد: در عملیات بیت المقدس که با مشارکت و حضور قدرتمند ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجرا شد ۵ هزار و ۴۰۰ کیلومتر مربع از اراضی اشغال شده از جمله شهرهای خرمشهر و هویزه و نیز جاده خرمشهر- اهواز آزاد شد. این آزادی مقدمه آزادسازی جنوب لبنان در ۵ خردادماه ۱۳۷۹ شد.

وی ادامه داد: رزمندگان در دفاع مقدس راه را برای خلق قدرت در جهان اسلام هموار کردند و آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ میلادی از اشغالگران رژیم صهیونیستی توسط دلیرمردان حزب الله سنگ بنای سلسله پیروزی‌های جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی در سراسر منطقه است.

خطیب نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: می‌توان پیروزی مقاومت را در سال ۲۰۰۰ به عنوان نقطه آغازین تحمیل شکست‌های هولناک بر رژیم صهیونیستی دانست و این حرکت و تحول بدون تردید اصلی ترین پیام سیاست خارجی ایران است. سیاست خارجی مبتنی بر مقابله سازمان یافته با منافع نامشروع و زیاده خواه ایالات متحده و نظام سلطه که رژیم صهیونیستی نمایندگی این جبهه را در منطقه جنوب غربی آسیا عهده دار است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد با تشکر و تقدیر از راهبردهای دولت اظهار داشت: ضمن تشکر و تقدیر از راهبردهای دولت محترم بویژه دستگاه دیپلماسی در نگاه به شرق و تحکیم روابط با همسایگان برای ارتقا جایگاه قاره کهن آسیا در هزاره سوم و حضور ارزشمند رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران و دریادلان در پایگاه مهم عبادی – سیاسی نماز جمعه را محترم و گرامی می‌داریم.

وی در ادامه اظهار داشت: با عنایت به عنوان نخستین گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم و نظم جهانی در حال ظهور و نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در موضوع تحول در نظام سیاسی و نظم اقتصادی جهانی و جابجایی قدرت و شکل گیری قدرت‌های نوظهور از اهم مسائل سیاست خارجی است که باید مورد توجه قرار داده شود.

خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: رصد درست و دقیق تحولات و استفاده صحیح از فرصت‌ها و ایفای نقش در ساخت ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان پیش رو و نیز افزایش ظرفیت و ارتقا و تثبیت جایگاه ایران اسلامی و جهان اسلام بویژه همسایگان و شرکای مهم ما در سطح منطقه و جهان، از مسائل کلیدی است که رهبر حکیم انقلاب اسلامی بر آن تاکید داشته‌اند. ایشان به نظم جهانی و نشانه‌های تغییر اشاره کردند و اعلام داشتند هر چند ابعاد و چگونگی آن دقیقاً معلوم نیست اما خطوط آن قابل ترسیم است.

بن بست‌های بین المللی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در برابر جهان غرب قرار دارد

حجت الاسلام ابوترابی فرد افزود: بن بست‌های بین المللی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در برابر جهان غرب قرار دارد. در این خصوص وزیر خارجه آلمان در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ درباره اوضاع نابسامان جهان می‌نویسد که جهان دو قطبی و جنگ سرد به تاریخ پیوسته است و رئیس جمهور وقت آمریکا در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ دوران کوتاه تنها ابرقدرت آمریکا را برای همیشه دست داده است.

وی ادامه داد: جهانی شدن تاکنون نتوانسته است برای حکمرانی در جهان چارچوب مشخصی به وجود آورد. شاید در این فرایند پر هرج و مرج که قرار است به یک نظم جدید بین المللی تبدیل شود این واقعیت جهانی پیش رو است و بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری نکات مهمی را در حوزه سیاست خارجی و در این خصوص تبیین می‌کند.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان توصیه‌هایی به دستگاه دیپلماسی و رؤسای محترم نمایندگی‌های کشورمان در خارج اظهار داشت: لازم است هویت فرهنگی، انقلابی و اسلامی خویش را در نمایندگی‌های کشورمان در سایر کشورها حفظ و ارتقا ببخشیم و باید در ادبیات سفرای ایران، این امر برجسته و مؤثر باشد و مخاطب را تحت تأثیر خود قرار دهد.

انقلاب اسلامی اصالت فرهنگی را ارتقا بخشید

وی با اشاره به یکی از متفکران جهان اسلام در توصیف انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی یک قیام مهم به نام اسلام بود که به پیروزی رسید و اصالت فرهنگی را ارتقا بخشید. این اصالت باید در منش و روش نیروهای ما در سیاست خارجی و در مواجهه با کشورها مشاهده شود.

حجت الاسلام ابوترابی فرد افزود: این پرچم حق است که باید همیشه برافراشته باشد و آن پرچم مبارزه با باطل است که لازم است در اهتزاز باشد و کسانی که این پرچم را در سراسر عالم در دست دارند باید اهل بصیرت، صبر و آراسته به علم و دانش و تصمیمات صحیح مبتنی بر بالاترین عقبه علمی و کارشناسی باشند.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان تحلیل یکی از اعضای شورای روابط خارجی آمریکا ادامه داد: یکی از اعضای شورای روابط خارجی آمریکا در تحلیل سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران می‌گوید استراتژی منطقه‌ای معقول ایران از نفوذ منطقه‌ای مؤثری برخوردار است. موقعیت ویژه و استراتژی و ایفای نقش مؤثر در خاورمیانه و قفقاز و آسیای میانه و استفاده به ویژه قدرت از ویژگی‌های دستگاه دیپلماسی ایران است. این تحلیل، تفسیر صحیحی است از راهبرد نظام که رهبری معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان کشورمان در خارج از کشور به آن اشاره داشته‌اند.

وی با بیان توصیه دیگری به دستگاه دیپلماسی کشورمان تاکید کرد: تحکیم و ارتقا و گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی با جهان اسلام و بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس که با آنها دارای پیوندهای مستحکم فرهنگی، جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی هستیم از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا ما یک ملت، یک امت و یک قدرت هستیم در منطقه‌ای به وسعت جنوب غرب آسیا و جهان اسلام.

حجت الاسلام ابوترابی فرد افزود: اقتدار همسایگان به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و کوتاه شدن دست بیگانگان از منافع منطقه راهبرد اصلی جمهوری اسلامی ایران است.

خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: روابط گسترده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با بغداد، دوحه و مسقط و ارتقا سطح روابط تهران و ریاض که به دست توانای دولتمردان ما شکل گرفت می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در شکل گیری سازمان اقتصادی کشورهای خلیج فارس ایفا کند و راه را برای همکاری‌های مشترک در حوزه ثبات سازی بازارهای انرژی و همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هموار کند.

وی افزود: تبیین توازن در سیاست خارجی به فضای تعامل در همه کشورها در بخش‌های مختلف جغرافیای جهانم تناسب با رویکرد آنها با ایران و استفاده از ظرفیت‌های شأن در تأمین منافع ملی و تلاش مستمر بر رفع سیاست‌های تهدیدآمیز علیه کشورمان، جهان اسلام و منطقه در دستور کار دولت و دستگاه دیپلماسی کشور است.

دیپلماسی اقتصادی از مهمترین اصولی است که باید به آن تکیه شود

حجت الاسلام ابوترابی فرد با اشاره به اهمیت اقتصاد تصریح کرد: دیپلماسی اقتصادی از مهمترین اصولی است که باید به آن توجه شود. اقتصاد رکن اساسی سیاست خارجی کشورها است. الزامات اقتصادی ایجاد می‌کند عناصر ملی و اقتصاد بین الملل با یکدیگر پیوند منطقی برقرار کنند و بدون تردید نقش دیپلماسی کشورمان در این حوزه بسیار تعیین کننده است.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به آغاز سفر حجاج خانه خدا به سرزمین وحی خاطرنشان کرد: برای حجاج خانه خدا که به حرمین شریفین مشرف می‌شوند آرزوی توفیق و عنایت الهی دارم و آنها در آنجا در تحکیم با قرآن و ملت‌های مسلمان و حمایت از ملت قهرمان فلسطین تلاش خواهند داشت.