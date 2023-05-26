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۵ خرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۵۴

قهرمان رقابت‌های تنیس هزار امتیازی مشخص شد

قهرمان رقابت‌های تنیس هزار امتیازی مشخص شد

علی یزدانی برای دومین سال متوالی عنوان قهرمانی مسابقات تنیس هزار امتیازی را از آن‌ خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، صبح امروز دیدار پایانی مسابقات ۱۰۰۰ امتیازی مردان در زمین‌های تنیس باشگاه انقلاب برگزار شد و بازیکنان حاضر در فینال برای کسب عنوان قهرمانی با هم مسابقه دادند.

در فینال این مسابقات مهدی سوری و علی یزدانی برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف هم رفتند و در نهایت این بازی به سود یزدانی (با نتیجه ۳-۶ و ۲-۶) به پایان رسید.

به این ترتیب یزدانی با کسب این پیروزی در دومین رویداد ۱۰۰۰ امتیازی سال ۱۴۰۲ صاحب عنوان قهرمانی شد، سوری در جایگاه دوم ایستاد و حمیدرضا نداف و حسام یزدی مشترکا سوم شدند.

همچنین در پایان این مرحله تیم‌های حاضر در فینال برای کسب عنوان قهرمانی با هم مسابقه می‌دهند.

این دیدار مابین سوری - سوری و بادی - رضوی برگزار می‌شود.

این مسابقات با حضور بیش از ۳۲۰ شرکت کننده از سراسر کشور از ۲۴ اردیبهشت ماه در زمین‌های مجموعه ورزشی انقلاب آغاز و امروز با معرفی تنیسورهای برتر به پایان می‌رسد.

سینا ابراهیمیان و سامان حسنی به عنوان سر داور حضور داشتند و مدیریت مسابقات بر عهده محسن خداپرست بود.

کد مطلب 5794619

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