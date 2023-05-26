به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، صبح امروز دیدار پایانی مسابقات ۱۰۰۰ امتیازی مردان در زمینهای تنیس باشگاه انقلاب برگزار شد و بازیکنان حاضر در فینال برای کسب عنوان قهرمانی با هم مسابقه دادند.
در فینال این مسابقات مهدی سوری و علی یزدانی برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف هم رفتند و در نهایت این بازی به سود یزدانی (با نتیجه ۳-۶ و ۲-۶) به پایان رسید.
به این ترتیب یزدانی با کسب این پیروزی در دومین رویداد ۱۰۰۰ امتیازی سال ۱۴۰۲ صاحب عنوان قهرمانی شد، سوری در جایگاه دوم ایستاد و حمیدرضا نداف و حسام یزدی مشترکا سوم شدند.
همچنین در پایان این مرحله تیمهای حاضر در فینال برای کسب عنوان قهرمانی با هم مسابقه میدهند.
این دیدار مابین سوری - سوری و بادی - رضوی برگزار میشود.
این مسابقات با حضور بیش از ۳۲۰ شرکت کننده از سراسر کشور از ۲۴ اردیبهشت ماه در زمینهای مجموعه ورزشی انقلاب آغاز و امروز با معرفی تنیسورهای برتر به پایان میرسد.
سینا ابراهیمیان و سامان حسنی به عنوان سر داور حضور داشتند و مدیریت مسابقات بر عهده محسن خداپرست بود.
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