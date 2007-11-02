واگذاری زمین های 99 ساله قیمت مسکن در خراسان جنوبی مهار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین جعفری ظهر امروز در مراسم بازدید از پروژه ایجاد خانه های سازمانی در سربیشه گفت: اگر اعتبارات مورد نیاز این پروژه تامین شود پروژه ساخت 20 خانه سازمانی سربیشه که در حال حاضر 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد .

وی با بیان اینکه 200 خانه سازمانی طبق مصوبه سفر اول هیئت دولت در خراسان جنوبی باید احداث شود، اذعان داشت: تاکنون از این میزان 30 واحد در سطح استان به بهره برداری رسیده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی متوسط پیشرفت فیزیکی این واحدهای مسکونی را 50 درصد بیان کرد.

جعفری گفت: در حال حاضر جمعیت شهری خراسان جنوبی 340 هزار نفر است و حدود 25 هزار متقاضی مسکن در شهرهای استان داریم.

جعفری تصریح کرد: هم اکنون حدود 150 هزار واحد مسکونی در استان وجود دارد که با ساخت 50 هزار واحد مقاوم در دو سال آینده جهشی در استحکام مسکن استان و بالا بردن ضریب امنیتی واحدهای مسکونی خواهیم داشت.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی تاکید کرد: عملیات ایجاد 50 هزار واحد مسکونی در استان باعث اشتغالزایی برای 30 هزار نفر می شود.

وی در پایان سطح زیربنای پروژه احداث 20 واحد خانه سازمانی شهر سربیشه را یک هزار و 358 متر مربع اعلام کرد و خاطرنشان کرد: این پروژه با مبلغ پیمانی دو هزار و 900 میلیون ریال از تیر ماه سال جاری شروع و در مدت شش ماه تکمیل می شود.