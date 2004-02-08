با موافقت هيات دولت و مجلس بنزين از مهر ماه سال آينده سهميه بندي مي شود

به گزارش خبرنگاراقتصادي "مهر"، مدير عامل شركت پخش فرآوردهاي نفتي با بيان مطلب فوق درجمع خبرنگاران ، گفت: تا زماني كه توسعه پالايشگاههاي بندر عباس ، اصفهان و اراك به پايان برسد ، حداقل ظرف مدت 4 سال سيم كارت هوشمند بنزين اجرا مي شود.

حسين كاشفي با بيان اين كه كار مطالعه اجراي كارت هوشمند بنزين به مراحل پاياني خود رسيده است، افزود: اين طرح انعطاف پذيري كامل در خصوص قيمت بنزين و تعيين سهميه براي هر خودرو را دارد.

به گفته وي در سال 1400 ، چنانچه مصرف روزانه بنزين 10 درصد رشد داشته باشد ميزان مصرف آن به 308 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد كه چنانچه سيستم كارت هوشمند در كشور اجرا شود مي توانيم تا حدود زيادي از رشد مصارف بنزين جلوگيري كنيم.

كاشفي گفت: اين درحالي است كه ظرفيت توليد پالايشگاههاي كشور تا دو سال آينده بيش از 40 ميليون ليتر در روز نخواهد بود كه با احتساب مصرف روزانه 56 ميليون ليتر در روز، ناگزير از واردات بنزين هستيم.

به گفته وي سال آينده 2 ميليارد و 200 ميليون دلار براي واردات 26 ميليون ليتر بنزين اختصاص يافته است.

وي اضافه كرد: با هماهنگي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت ، در صورت تجهيز يك ميلون و 400 هزار خودرو به گاز CNG، روزانه 13 ميليون ليتر صرفه جويي بنزين در طول برنامه چهارم خواهيم داشت.

مدير عامل شركت پخش فرآورده هاي نفتي از افزايش 700 ميليون ليتري ذخاير فرآورده هاي نفتي در طول برنامه چهارم خبر داد و افزود: ذخاير فرآورده هاي نفتي در طول برنامه چهارم به 9 ميليارد ليتر خواهد رسيد.

كاشفي افزود: همچنين در طول برنامه چهارم 13 هزار تن به ظرفيت گاز مايع افزوده خواهد شد.

به گفته وي، توليد كل فرآورده هاي نفتي در طول 25 سال گذشته از 29 ميليارد و 157 ميليون ليتر به 75 ميليارد و 707 ميليون ليتر در سال جاري افزايش يافته است.

مدير عامل شركت پخش فرآورده هاي نفتي همچنين در رابطه با قاچاق فرآورده هاي نفتي، تصريح كرد: بر اساس آمار غير رسمي روزانه 3-1 ميليون ليتر قاچاق كل فرآورده هاي نفتي در مرز افغانستان و پاكستان صورت مي گيرد.

وي افزود: شركت پخش فرآورده هاي نفتي براي جلوگيري از قاچاق فرآورده به پاكستان و افغانستان با همكاري وزارت امور خارجه با اين كشورها براي ايجاد شركتها و جايگاههاي مرزي مشترك وارد مذاكره شده است.

كاشفي در رابطه با صاردات گازوييل افزود: به دليل مصرف بالاي گازوييل در كشور ، در حال حاضر صادرات آن حداقل براي سال آينده منتفي شده است.