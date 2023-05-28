معادن یزد نیازمند طرح توسعه جامع است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار عصر یکشنبه در نشست مرکز تحقیقات مواد معدنی استان یزد با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان یزد اظهار داشت: یزد در زمینه ذخائر معدنی و تنوع مواد معدنی در سطح ملی رتبه‌دار است و باید از این ظرفیت استفاده جدی‌تری در مسیر توسعه شود.

وی عنوان کرد: یک برنامه ریزی دقیق و هدفمند به منظور توسعه تمامی بخش‌ها از طریق شناخت و حل مسائل حوزه معدن و صنایع معدنی استان و کشور در قالب یک طرح توسعه جامع ضروری است.

جوکار بر لزوم انجام اقدامات پژوهشی اثرگذار در حوزه معادن تاکید کرد و گفت: ظرفیت‌های معدنی استان یزد در سایه پژوهش به بهره‌وری می‌رسد.

رئیس مرکز تحقیقات معدنی استان یزد نیز در این نشست اظهار داشت: وجود معادن غنی در استان یزد و نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده در مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران – یزد به عنوان یک ظرفیت بالقوه می‌تواند گره گشای حل مسائل معدن و صنایع معدنی در راستای تحقق اهداف و چشم اندازهای تعیین شده باشد.

محمدرضا علمدار یزدی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب و اهمیت تولید در این نامگذاری، عنوان کرد: در حوزه معدن با استفاده از نیروهای متخصص می‌توانیم به این دغدغه رهبر معظم انقلاب جامه عمل بپوشانیم.