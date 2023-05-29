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۸ خرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۱۱

اولین واکنش استقلال به انتخاب داور دربی/ فقط عدالت می‌خواهیم

اولین واکنش استقلال به انتخاب داور دربی/ فقط عدالت می‌خواهیم

باشگاه استقلال با انتشار مصاحبه‌ای از خسرو حیدری به انتخاب اشکان خورشیدی به عنوان داور بازی با پرسپولیس واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با انتخاب اشکان خورشیدی به عنوان داور بازی دو تیم استقلال و پرسپولیس در فینال جام حذفی، باشگاه استقلال که پیش از این خواستار استفاده از داور خارجی در این بازی بود با مصاحبه خسرو حیدری به تصمیم فدراسیون واکنش نشان داد.

مشروح گفتگوی حیدری که دستیار ایرانی ریکاردو ساپینتو روی نیمکت استقلال محسوب می‌شود به این شرح است:

- استقلال با تمرکز و آرامش کامل، تمرینات خود را برای فینال حذفی ادامه می‌دهد. با قدرت کامل در این مسابقه حاضر می‌شویم و به هیچ چیز به جز موفقیت و اهدای جام به هوادارانمان فکر نمی‌کنیم.

- طبیعی است که ما نسبت به اتفاقات داوری در فصل اخیر معترض باشیم. دلیلش هم این است که در این سال‌ها و به خصوص در فصلی که گذشت، حق استقلال بابت اشتباهات داوری بیشتر از بقیه تیم‌ها تضییع شد. هیچکس منکر این نیست که داوران ایرانی زحمت می‌کشند اما اشتباهات داوری، خیلی به استقلال ضربه زده. فیلم اشتباهات این فصل هم توسط باشگاه منتشر شد و خود کارشناسان داوری هم در تلویزیون اذعان کردند که استقلال بیشتر از همه تیم‌ها از این بابت آسیب خورده است.

- من اگر پیشنهاد استفاده از داور خارجی را دادم، به این دلیل است که تیم ما و هوادارانمان نمی‌خواهند اشتباهات احتمالی داوری، روی بازی فینال اثرگذار باشد. یکی از دلایل اشتباهات داوری هم نبود VAR است زیرا این امکان وجود ندارد که یک صحنه شک برانگیز، دوباره چک شود و داور شانس تصمیم درست را از دست می‌دهد. امیدوارم هرچه زودتر این امکانات در اختیار داوران قرار بگیرد. سخت گیری‌هایی که امسال برای استقلال بود، بسیار زیاد بود و برای من عجیب است. هرچقدر برای استقلال سخت گیری زیاد بود، تیم‌های دیگری بودند که از اشتباهات داوری استفاده کردند، خطای دو متر بیرون محوطه را برایشان پنالتی گرفتند یا محل بازی را تغییر دادند. الان هم که تیم داوری معرفی شده، برای اشکان خورشیدی و همکارانش آرزوی موفقیت می‌کنم و از ایشان فقط عدالت می‌خواهیم.

- به نظر خودم و همین طور خیلی از کارشناسان، استقلال بهترین بازی‌های لیگ را ارائه می‌دهد. با اینکه در لیگ قهرمان نشدیم، اما بیشتر از همه تیم‌ها گل زدیم. تراکتور و نساجی را پر گل شکست دادیم و با آمادگی کامل در فینال حضور پیدا می‌کنیم. از هواداران عزیزمان که یار دوازدهم ما هستند، درخواست می‌کنم روز بازی هم با حضور حداکثری در ورزشگاه حامی تیم محبوب خود باشند. بازیکنان و کادر فنی هم قسم شده‌اند با همه وجود در زمین حاضر باشند و هرچه توان دارند، در زمین بگذارند تا هوادارانمان یک شب فراموش نشدنی را تجربه کنند.

کد مطلب 5797193

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    نظرات

    • پرسپولیس _ IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
      11 11
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      باید آماده مبارزه با ۲۰ نفر باشین نه فقط ۱۱ نفر، اگه آمادگی دارین که ۲۰ نفر روشکست بدین حتما پیروزین . ۱۱ بازیکن تو زمین + داور + وزیر ورزش سابق +وزیر ورزش فعلی + رئیس فدراسیون +ناظر فدراسیون+رئیس کمیته داوران + ناظر داوری+ رئیس خصوصی سازی + کارمندای افشین پیروانی.اینا رو هم میشن پرسپولیس
      • ا غ FR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
        1 14
        تویکی خفه لطفاً
    • رضا IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
      4 8
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      بعنوان بی طرف هرموقع خوب بازی کنی نتیجه میگیری اما استقلال خوب بازی نکرد وهیاهو فایده نداره
    • IR ۰۷:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
      4 6
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      عدالت میخواین یا به زور پنالتی
    • حامد IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
      3 3
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      استقلال خوب بازی نمی‌کند وبه زور میخواد براشون پنالتی بگیرند اینم یک خواسته نامعقول است ببم
    • سینا IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
      1 2
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      منظور از عدالت،آیا فقط پیروز شدن تیم تان استقلال باهر روش ممکن هست یا...امیدوارم منظورتان،گرفتن پنالتی مسخره برای شما و نگرفتن برای پرسپولیس،یا نگرفتن افساید برای شما و یا گرفتن افساید برای پرسپولیس که نیست،آیا عدالت دلخواه شما غیراز این است.
    • وطنم ایران IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
      0 0
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      و عدالتی که هیچ وقت اجرا نشد از اون گل ناحق تا نگرفتن خطا

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