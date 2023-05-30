عملکرد پلیس آگاهی نقش بزرگی در افزایش سرمایه اجتماعی فراجا دارد

به گزارش خبرنگار انتظامی مهر سردار احمدرضا رادان در جمع رؤسای پلیس آگاهی سراسر کشور به موضوع روحیه جهادی اشاره کرد و گفت: ما به پلیس آگاهی دارای روحیه جهادی نیاز داریم.

وی به حوزه‌های تحت نظر پلیس آگاهی اشاره کرد و گفت: مأموریت شما تنیده شده با درون سازمان و بیرون سازمان و مردم است.

سردار رادان گفت: به هنگام بودن شما و وقت شناسی شما می‌تواند سرمایه اجتماعی پلیس را افزایش دهد.

به گفته فرمانده فراجا در حوزه سرقت، جنایت، جعل و کلاهبرداری و کشف علمی جرم کار شما در پلیس آگاهی حائز اهمیت است و همه این حوزه‌ها به شدت مردم را با پلیس اجین کرده و به خاطر همین است که پلیس آگاهی یکی از پلیس‌هایی است که در نزد مردم از آن صحبت می‌شود.

سردار رادان افزود: نتیجه این امر این است که نقش پلیس آگاهی در بالا بردن سرمایه اجتماعی ما بی بدیل است.

وی ادامه داد: در بحث مبارزه با سرقت دو بال وجود دارد یکی بال پیشگیری از سرقت و جعل و دیگری بال بعد از وقوع سرقت داریم که می‌شود مبارزه و مقابله که خود را در قالب کشف جرم نشان می‌دهد.