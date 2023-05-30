به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهر متش پور در دومین نشست سه شنبه‌های خبری شهرستان پلدختر در محل فرمانداری، اظهار داشت: شبکه برق ۳۶ روستای پلدختر در سال ۱۴۰۱ با هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه بهسازی شده که در این زمینه شرکت توزیع برق شهرستان در استان اول بوده و در سال گذشته ۲۷ روستا معادل ۱۱ میلیارد تومان بهسازی شدند.

جایگزینی شبکه‌های فشار ضعیف برق به کابل خودنگهدار

وی به تخفیف‌های مدیریت مصرف اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۱ تعرفه‌های مختلف خانگی ۲۶ میلیون تومان، تجاری دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، صنعتی ۶۳۱ میلیون تومان و کشاورزی ۷۳۱ میلیون تومان مشمول تعرفه‌های برق شدند.

مدیر توزیع برق پلدختر، نحوه محاسبه برای مشمولان پاداش را مصرف مشترکان کمتر از الگوی مصرف در پیک بار دانست و گفت: حوزه مشترکان کشاورزی بیشترین همکاری را در هنگام پیک بار مصرف با شرکت توزیع برق دارند اما مشترکان خانگی کمترین همکاری را دارند که انتظار می‌رود نسبت به مصرف بهینه توجه بیشتری داشته باشند.

متش پور، افزود: تمامی شبکه‌های برق فشار ضعیف شهرستان به کابل خود نگهدار تبدیل شدند و لرستان در این زمین پیشتاز است.

وی، نصب کنتورهای هوشمند را از سیاست‌های توانیر دانست و یادآور شد: شرکت توزیع برق به سمت هوشمند سازی می‌رود و برای پایش از راه دور، برق حوزه‌های مختلف، خانگی، کشاورزی و ادارات هوشمند سازی می‌شود.

بازسازی شبکه‌های توزیع برق بعد از سیلاب

مدیر توزیع برق پلدختر، افزود: شهرستان پلدختر با وسعت سه هزار و ۶۱۵ کیلومتر، گرم‌ترین نقطه استان لرستان محسوب می‌شود که نسبت به سایر شهرستان‌ها الگوی مصرف بالاتری دارد.

متش پور، گفت: شبکه برق شهرستان پلدختر دارای ۲۰ فیدر، شامل ۹۵۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط، ۳۷۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و هزار و۳۲۰ ترانسفورماتور یا پست برق است.

وی به خسارات و آسیب‌ها در جریان سیل سال ۹۸ به شبکه برق شهرستان پلدختر اشاره کرد و افزود: علاوه بر شبکه‌های عمومی، پمپاژهای کشاورزی و شبکه برق صنعتی نیز به سهم خود در این بحران دچار آسیب جدی شدند.

مدیر توزیع برق پلدختر، یادآور شد: با اعتبارات بسیار خوب حدود ۴۷ میلیاردتومانی که با پیگیری‌های مسئولان ارشد وقت استان جذب شد، تهدید بحران سیل سال ۹۸ در حوزه برق در پلدختر به فرصت تبدیل و جذب این میزان اعتبارات نه تنها منجر به بازسازی شبکه‌های برق آسیب دیده شد، بلکه به موازات آن شبکه‌های فرسوده در شهرستان نیز تعمیر شدند.

کمبود نیروی متخصص

متش پور، به نحوه جذب نیروهای شرکتی اشاره کرد و افزود: استخدامی‌ها در سطح استان از طریق آزمون و فراخوان است و شهرستان در آن دخالتی ندارد و تنها بر اساس نیاز این نیروها به شهرستان معرفی می‌شوند.

وی گفت: این شرکت با کمبود نیروی متخصص، سیمبان و نیروی فنی مواجه بود از این رو نیروهایی برای خط انتقال بیش از ۱۷۰ کیلومتری از «بابازید» تا «تخت چان» با مسیر صعب العبور به کار گرفته شدند.

مدیر توزیع برق پلدختر، افزود: پس از سیل سال ۹۸ به خاطر نیاز به نیروی بیشتر این نیروها که در اداره مستقر شده بودند، با جذب آنها موافقت شد و برخی از آنها مشمول تبدیل وضعیت شدند.

متش پور، یادآور شد: شرکت‌های توزیع برق با ۵۱ درصد خصوصی و ۴۹ درصد دولتی بودن و اینکه بیشتر به صورت خود گردان و به وصول مطالبات بند هستند اما علی رغم همه کمبودها و مشکلات، حقوق نیروها به موقع پرداخت شده است.

وی افزود: بنابراین انتظار می‌رود مردم و مشترکان به ویژه در حوزه خانگی در پرداخت بدهی در راستای خدمات بهتر، با شرکت توزیع برق شهرستان همکاری لازم را داشته باشند.

نصب پنل‌های خورشیدی

مدیر توزیع برق پلدختر، گفت: ۲۳ نفر در شهرستان پلدختر مشمول ایثارگری بودند که از این تعداد ۱۹ نفر تبدیل وضعیت شدند و این در حالی است که این رقم در کل استان، ۳۰۰ نفر بوده است و به طور کلی تا پایان تیرماه همه معوقات پرداخت می‌شود.

متش پور به پنل‌های خورشیدی اشاره کرد و یادآور شد: چهار نهاد حمایتی شامل فرمانداری، کمیته امداد، بهزیستی و بسیج متولی معرفی افراد به اداره برق برای اشتراک پنل‌های خورشیدی هستند و شرکت توزیع تنها مجری است.

وی افزود: در این زمینه ۴۵ نفر تاکنون به توزیع برق پلدختر معرفی و در سامانه مهرسان ثبت شدند، ۲۷ مورد در مرحله انتخابی پیمانکار هستند و چهار نفر نیز پیش از این به مرحله بهره برداری رسیدند و ۱۴ نفر در مرحله بارگذاری هستند.

مدیر توزیع برق پلدختر، گفت: ظرفیت برق کل شهرستان معادل ۱۷۰ مگا ولت آمپر برابر ۱۵۵ مگاوات است که پیک بار همزمان با کل کشور در شهرستان ۶۸.۳۸ و غیر همزمان آن ۷۴.۹ است.

از تعرفه گرمسیری برق چه خبر؟

وی افزود: زیرساخت برق در شهرستان مشکلی ندارد و خاموشی‌ها با توجه به درایت، برنامه‌ها و سیاست‌های اعمالی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ برطرف شده و خط قرمز و اولویت برطرف کردن خاموشی‌های برق خانگی است.

مدیر توزیع برق پلدختر به تعرفه گرمسیری شهرستان اشاره کرد و یادآور شد: شهرستان پلدختر در این زمینه دارای سه نوع تعرفه برق گرمسیری یک و دو و سه است.

متش پور، افزود: تعرفه یک گرمسیری برای روستاهای مناطق غربی و جنوبی شهرستان است که به مدت شش ماه از سال این تعرفه شامل حال آنها می‌شود و ساکنان این مناطق از فروردین تا پایان شهریور از این تعرفه بهره مند هستند.

وی گفت: منطقه دو و سه گرمسیری به جز مناطق یک، تمامی مناطق پلدختر و بخش معمولان را شامل می‌شوند که برای این مناطق در ماههای خرداد و شهریور تعرفه سه گرمسیری و برای ماههای تیر و مرداد تعرفه دو گرمسیری محاسبه می‌شود که همشهریان برای چهار ماه از سال از تعرفه‌های دو و سه بهره مند هستند.

مدیر توزیع برق پلدختر، افزود: اعمال انواع تعرفه برق گرمسیری در شهرستان پلدختر به نسبت سایر شهرستان‌های استان لرستان تأثیر بسیار زیادی روی کاهش هزینه قبوض برق مصرفی آنها دارد و کمک خوبی به مشترکان خانگی است.