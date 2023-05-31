دستگیری سارق کنتورهای آب در شاهرود/ اعتیاد انگیزه سرقت بود

سرهنگ علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه تأمین امنیت شهروندان مهمترین وظیفه ذاتی پلیس است که مأموران انتظامی شهرستان شاهرود در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند، ابراز داشت: برای تأمین امنیت مأموران انتظامی با هرگونه مصادیق نا امنی به طور جد برخورد خواهند کرد.

وی ضمن بیان اینکه در پی گزارش‌های مردمی مبنی وقوع سرقت کنتور آب در رویان بلافاصله تیمی برای بررسی ماجرا وارد عمل شدند، افزود: تحقیقات اولیه برای شناسایی سارق یا سارقان این مورد در کوتاه‌ترین زمان آغاز شد.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه مأموران با بررسی نحوه انجام سرقت موفق به شناسایی هویت سارق شدند، ابراز داشت: این اقدام با بهره‌گیری از شگردهای خاص پلیسی صورت گرفت.

کریمی از دستگیری سارق ۲۰ ساله طی عملیات غافلگیرانه خبر داد و گفت: این فرد به انجام ۱۱ فقره سرقت کنتور آب منازل در سطح شهرستان اعتراف کرده است.

وی با بیان اینکه متهم در اعترافات خود انگیزه سرقت را اعتیاد شدید به مواد مخدر عنوان کرده است، افزود: مال‌خر این پرونده نیز شناسایی و دستگیر شد که در نهایت هر دو متهم برای سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند.