چین در توسعه مدلهای زبانی هوش مصنوعی از آمریکا پیشی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، طبق گزارش موسسات تحقیقاتی تحت نظارت وزارت علوم و فناوری چین، توسعه LLMهایی که با کمک حجم وسیعی از داده های متنی و تکنیک های یادگیری عمیق آموزش دیده اند در سال ۲۰۲۰ میلادی وارد فاز بالاتری شد.

در سال ۲۰۲۰ دو مدل زبانی بزرگ توسط سازمان های چینی ارائه شدند اما در همان سال آمریکا ۱۱ LLMابداع کرده است. با این وجود در سال بعد هر دو کشور ۳۰LLMارائه کردند.

سازمان های آمریکایی در ۲۰۲۲ میلادی ۳۸ مدل بزرگ زبانی توسعه دادند که اندکی بیش از ۲۸ مدل چینی بود اما در ۲۰۲۳ میلادی چین ۱۹LLM توسعه داد و از آمریکا(۱۸ LLM) پیشی گرفته است.

در خلاصه گزارش آمده است: چین و آمریکا در توزیع مدل های بزرگ زبانی در سراسر جهان پیشرو هستند و بیش از ۸۰ درصد LLM های کل جهان را می سازند.

این درحالی است که محدودیت های صادراتی آمریکا چالشی مهم برای صنعت هوش مصنوعی چین به حساب می آید و دسترسی این کشور به نیمه رساناهای مورد نیاز برای آموزش LLM ها و دیگر وظایف رایانشی را محدود می کند اما شرکت های بزرگ چینی از جمله علی بابا، سنس تایم و بایدو با وجود چالش ها توانسته اند مانند چت جی پی تی شرکت اوپن ای آی، چت بات های مخصوص خود را توسعه دهند که توسط هوش مصنوعی مولد و LLM ها فعال می شود.