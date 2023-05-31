حذف شرط مقاله دوم دکتری برای مادران باردار یا دارای فرزند خردسال

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران مصوبات اجرایی شده کمیته تخصصی علمی قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی ایران را در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ کرده است.

این مصوبات برای اجرا در دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام شده است:

* حذف شرط ارائه مقاله دوم در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) جهت مادران باردار یا دارای فرزند زیر ۳ سال.

* اجرای آموزش مداوم و کارگاه های مهارت آموزی برای اعضای هیات علمی دانشگاه و سایر جامعه پزشکی و پیراپزشکی

* موافقت با مرخصی یک نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات برای دانشجویان باردار

* موافقت با مرخصی یا میهمان شدن مادران دانشجو دارای فرزند زیر ۲ سال حداکثر تا ۴ نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات

* موافقت با اعطای پاس شیردهی به دستیاران و دانشجویان خانم مشمول

* موافقت با دانشجویان باردار جهت مرخصی یک نیمسال تحصیلی قبل از زایمان بدون احتساب در سنوات

* موافقت با میهمان شدن مادران دانشجو دارای فرزند زیر ۲ سال حداکثر تا ۴ نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات

* موافقت با آموزش مجازی یا غیرحضوری مادران دانشجوی دارای فرزند زیر ۳ سال

* موافقت با مادران دانشجو باردار یا دارای فرزند زیر ۲ سال جهت کاهش نوبت کاری شب

* موافقت با اساتید راهنما به ازای داشتن هر دانشجوی مادر باردار یا دارای فرزند شیرخوار، یک سهمیه به سقف استاد راهنمایی آنها اضافه شود.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۹۳۹۸۲ مورخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.