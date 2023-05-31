«حسین زنجیرانی» سرپرست جدید اداره کل راه و شهرسازی استان قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه مراسم تکریم محمد صادقی مدیر کل سابق اداره کل راه و شهرسازی قم و تودیع حسین زنجیرانی فراهانی به عنوان سرپرست جدید این اداره کل در استان با حضور ابراهیم معتمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم و جمعی از مدیران و مسئولان استانی برگزار شد.

در این مراسم از تلاش‌های محمد صادقی که از اسفند ماه سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را در اداره کل راه و شهرسازی استان قم آغاز کرده بود تقدیر به عمل آمد.

حسین زنجیرانی فراهانی متولد سال ۱۳۶۹ و دارای مدرک دکتری عمران است که مدیرعاملی شرکت بهره برداری آزاد راه امیرکبیر (قم - کاشان) را در کارنامه خود دارد و از اسفندماه سال ۱۴۰۰ نیز عهده دار مسئولیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قم بوده است.

یکی از مهمترین ماموریت‌هایی که مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان قم بر عهده دارد به سرانجام رساندن موضوع طرح نهضت ملی مسکن در استان قم می‌باشد که قرار است ۶۳ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن قم احداث شود که از این تعداد ۳۰ هزار واحد در سایت ۵۶۰ هکتاری به صورت آپارتمانی و مابقی نیز در منطقه طایقان و اسلام آباد قنوات خانه و به صورت ویلایی است.