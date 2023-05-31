مواضع انقلابی هیئات در جنگ شناختی پوزه استکبار را به خاک می مالد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حجت سالاری صبح سه شنبه در مراسم سلسله نشست‌های فرهنگی ترویجی غدیر در سیره رضوی اظهار کرد: امیداست در این سنگر خدمتی در زمانه خاص آخرالزمان که تمام امت‌های در پی آن بودند بتوانیم موفق عمل کنیم.

وی گفت: در مورد برخی از موضوعات باید به صورت موضوع محور بر روی آنها کار شود که موضوعات فرهنگی از اهم این موارد است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه پیامبر (ص) در دو مورد واژه پاره تن را به کار می‌برند که یکی از این موارد مربوط به امام هشتم امام رضا (ع) است، گفت: دلیل اینکه این واژه توسط پیامبر اسلام (ص) برای امام رضا (ع) به کار برده شده نقش این امام در دفاع از ولایت بوده است.

سالاری با بیان اینکه امروز مکتب اهل بیت (ع) جهانگیر شده است، بیان داشت: تا قبل از امام رضا (ع) دشمنان سعی در متفرق کردن شیعیان داشتند ولی بعد از ایشان شیعیان منسجم باقی ماندند به طوری که همه شیعیان آن دوره به بعد ۱۲ امامی بوده و لذا اتفاقی و جریانی که امام در دفاع از شیعه تدبیر کرد بسیار مهم بوده است.

وی با تاکید بر اینکه باید پوزه استکبار به زمین مالیده شود، یادآور شد: امروز قدرت پهبادی و نظامی ایران مدیریت جنگ‌های دنیا را تغییر داده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هیأت‌های مذهبی کانون جهاد تبیین هستند، بیان داشت: جنگ امروز جنگ مواضع است.

سالاری ادامه داد: امروز هیئت‌ها باید موضع خود را مشخص کنند که در راستای تقویت انقلاب و نظام باشد.

وی افزود: موضع دشمن برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مشخص بوده و دشمن می‌داند که وجود ولایت در ایران چه برکاتی به دنبال داشته بنابراین این موضوع را هدف اصلی خود قرار داده‌اند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی به اهمیت موضوع غدیر اشاره داشت و گفت: گفتمان امام رضا (ع) گفتمان غدیر بوده و شناخت غدیر بر همه واجب است.

سالاری ادامه داد: هیأت‌های مذهبی باید از ظرفیت‌های عجیب عشق مردم به امام حسین (ع) در ماه محرم برای گره گشایی از کار مردم استفاده کنند.

وی تصریح کرد: هیأت‌ها می‌توانند جریان سازی کرده و در بخش‌های مختلف به مردم کمک کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی پیشنهاد داد: در جریان غدیر هیأت‌های مذهبی در چند محله موکب غدیر را راه اندازی کنند.