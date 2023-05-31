رونمایی از تندیس خادم حرم در قبله تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در سالروز ولادت امام رضا (ع) آیین رونمایی از دو تندیس خادم حرم با حضور حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر تولیت آستان سید الکریم، محمد بشارت فرماندار ری، رضا صیادی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران و سید محمد ناظم رضوی شهردار منطقه ۲۰ در ضلع شرقی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر تولیت حرم عبدالعظیم حسنی (ع)، ضمن تبریک ولادت امام رضا گفت: مساله زیباسازی و رسیدگی به فضاهای شهری برای رسیدن به محیط آرامش بخش برای مردم، از سری دستاوردهای خوب سازمان زیباسازی در این منطقه است.

وی ادامه داد: مجسمه خادم حرم، کاری نمادین و زیبا است که در ابتدای ورودی حرم در ضلع شرقی به مردم خیر مقدم می‌گوید و از ورود زائرین استقبال می‌کند.

رضا صیادی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران نیز با بیان اینکه به مناسبت سالروز میلاد امام هشتم دو المان حجمی به عنوان خادمان حرم در ورودی شرقی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی رونمایی شد، افزود: هر کدام از این المان‌ها یک بخش از جنس فایبرگلاس و بخش دیگری از جنس کاشی طراحی و اجرا شده است که امروز در منطقه ۲۰ قبله شهر تهران رونمایی شد.

صیادی ادامه داد: در روزهای آتی همزمان با ورود به ایام محرم و صفر هیأت‌های عزاداری در اینجا حضور پیدا می‌کنند که رونمایی از این المان می‌تواند برای این ایام نیز مناسبت ویژه‌ای داشته باشد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع بررسی و رصد پروژه میدان عبدالعظیم حسنی اشاره کرد و افزود: این میدان در گذشته شرایط خوبی نداشت و از نظر کف‌سازی و همچنین اصلاح هندسی جهت تسهیل تردد نیاز به اصلاح داشت که در همین راستا بازنگری انجام شد و پروژه مطالعاتی شش ماهه‌ای انجام و از ابتدای سال، عملیات عمرانی آن آغاز شد. امیدواریم تا اواخر سال جاری این میدان به بهره برداری برسد. در حال حاضر نیز کارگاه‌های این پروژه در میدان فعال شده و به سرعت کار در حال انجام است.

وی تاکید کرد: یک المان با عنوان سلام در این میدان طراحی و اجرا خواهد شد که خانواده‌ای را رو به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی مشغول سلام دادن نشان می‌دهد که برگرفته از طرح موجود در مشهد مقدس است و تداعی کننده سلام به حرم امام هشتم (ع) است.