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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

آزادی ۲۴ زندانی جرائم غیرعمد به مناسبت ایام ربیع الاول در کرمان

آزادی ۲۴ زندانی جرائم غیرعمد به مناسبت ایام ربیع الاول در کرمان

کرمان- مدیر نمایندگی ستاد دیه کرمان گفت: تعداد ۲۴ زندانی جرائم غیرعمد به مناسبت ایام ماه ربیع الاول و چهلمین روز تدفین رهبر شهید با پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۳۱۱ میلیون تومان آزاد می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حجت الله موسوی قوام، گفت: درچارچوب برنامه‌های حمایتی ستاد مردمی دیه و با هدف کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد، زمینه آزادی ۲۴ زندانی جرائم غیرعمد به مناسبت ایام ماه ربیع الاول و چهلمین روز شهادت رهبر شهید ایران اسلامی با پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۳۱۱ میلیون تومان فراهم شد.

وی افزود: مجموع بدهی این تعداد از مددجویان بیش از ۳۶۳میلیارد و ۸۶۴ میلیون ریال بود که با پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۳۱۱ میلیون تومان این تعداد از مددجویان از زندانهای کرمان، بم، کهنوج، منوجان، بافت، رفسنجان و جیرفت آزاد شدند.

وی اظهارداشت: این تعداد آزادی در شرایطی صورت گرفت که همراهی خیرین، مردم و نهادهای حمایتی، مهم‌ترین پشتوانه اجرای چنین طرح‌هایی در استان به شمار می‌رود.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان تصریح کرد: از مجموع مبلغ پرداختی ستاد دیه برای آزادی این زندانیان مبلغ ۴ میلیاردو ۴۱۰ میلیون تومان از محل کمک‌های مردمی و خیرین دیار کریمان تأمین شده است؛ موضوعی که بار دیگر نقش مؤثر نیکوکاران و مشارکت اجتماعی در حل مشکلات زندانیان جرائم غیرعمد را نشان می دهد .

موسوی قوام، بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و بحرانی کشور، بیش از گذشته نیازمند مشارکت خیرین در این امر خیر و خداپسندانه هستیم و چشم زندانیان جرائم غیرعمد به دست کریمانه خیرین می باشد.

وی یادآور شد: در حال حاضر تعداد ۳۶۰ زندانی واجد الشرایط جرائم غیر عمد در سطح زندان های استان کرمان در حال تحمل حبس هستند که برای آزادی آنان ۸۰ میلیارد تومان نیاز است.

کد مطلب 6922395

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