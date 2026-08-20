آزادی ۲۴ زندانی جرائم غیرعمد به مناسبت ایام ربیع الاول در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حجت الله موسوی قوام، گفت: درچارچوب برنامه‌های حمایتی ستاد مردمی دیه و با هدف کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد، زمینه آزادی ۲۴ زندانی جرائم غیرعمد به مناسبت ایام ماه ربیع الاول و چهلمین روز شهادت رهبر شهید ایران اسلامی با پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۳۱۱ میلیون تومان فراهم شد.

وی افزود: مجموع بدهی این تعداد از مددجویان بیش از ۳۶۳میلیارد و ۸۶۴ میلیون ریال بود که با پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۳۱۱ میلیون تومان این تعداد از مددجویان از زندانهای کرمان، بم، کهنوج، منوجان، بافت، رفسنجان و جیرفت آزاد شدند.

وی اظهارداشت: این تعداد آزادی در شرایطی صورت گرفت که همراهی خیرین، مردم و نهادهای حمایتی، مهم‌ترین پشتوانه اجرای چنین طرح‌هایی در استان به شمار می‌رود.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان تصریح کرد: از مجموع مبلغ پرداختی ستاد دیه برای آزادی این زندانیان مبلغ ۴ میلیاردو ۴۱۰ میلیون تومان از محل کمک‌های مردمی و خیرین دیار کریمان تأمین شده است؛ موضوعی که بار دیگر نقش مؤثر نیکوکاران و مشارکت اجتماعی در حل مشکلات زندانیان جرائم غیرعمد را نشان می دهد .

موسوی قوام، بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و بحرانی کشور، بیش از گذشته نیازمند مشارکت خیرین در این امر خیر و خداپسندانه هستیم و چشم زندانیان جرائم غیرعمد به دست کریمانه خیرین می باشد.

وی یادآور شد: در حال حاضر تعداد ۳۶۰ زندانی واجد الشرایط جرائم غیر عمد در سطح زندان های استان کرمان در حال تحمل حبس هستند که برای آزادی آنان ۸۰ میلیارد تومان نیاز است.