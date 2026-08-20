به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر پنج شنبه در اجلاسیه روز جهانی مسجد و همایش مدیریت محله‌محور در همدان اظهار کرد: راه‌اندازی شبکه مدیریت محله‌محور مورد تاکید رئیس‌جمهور قرار دارد و این طرح با مشارکت مجموعه‌هایی از جمله بسیج، جمعیت هلال‌احمر، بهزیستی و آموزش و پرورش و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی اجرا می‌شود.

وی افزود: در مدیریت محله محور مسجد به‌عنوان محور فعالیت‌های محله در نظر گرفته شده و دستگاه‌ها و نهادهای مختلف باید با هماهنگی و هم‌افزایی زمینه مشارکت موثر مردم در شناسایی و رفع مسائل محلی را فراهم کنند.

استاندار همدان با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده در استان گفت: تشکیل شورای راهبری و اجرای طرح‌های تخصصی از جمله طرح «محراب»، «طوبی»، «سلام محله» و مدیریت معلم‌محور در مدارس با مشارکت افراد اثرگذار اجتماعی و اقتصادی در محلات همدان آغاز شده است.

ملانوری‌شمسی با بیان اینکه مسجد در تمدن اسلامی علاوه بر نقش عبادی، کارکردهای اجتماعی گسترده‌ای داشته است، اظهار کرد: مسجد در گذشته محلی برای رسیدگی به مسائل مردم در حوزه‌هایی مانند آموزش، اقتصاد، خدمات اجتماعی و صلح و سازش بوده و باید زمینه بازگشت آن به این کارکردهای اصلی فراهم شود.

وی افزود: هدف از اجرای طرح مدیریت محله‌محور تقویت نقش مسجد به‌عنوان پایگاهی مسئله‌محور است تا مردم بتوانند با اتکا به ظرفیت‌های موجود در محله مسائل و نیازهای خود را شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام کنند.

استاندار همدان با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، دانش‌بنیان و محلی در حل مسائل اقتصادی بیان کرد: مشارکت مردم در سال‌های اخیر به دلایل مختلف از جمله افزایش تصدی‌گری دولت در برخی امور، کاهش یافته است و دولت باید نقش هماهنگ‌کننده، تنظیم‌گر و پشتیبان را ایفا کند و فرصت بیشتری برای نقش‌آفرینی مردم فراهم شود.

ملانوری‌شمسی گفت: اجرای مدیریت محله‌محور می‌تواند احساس تعلق و مسئولیت‌پذیری مردم نسبت به محل زندگی و مسائل پیرامونی را افزایش دهد و به تقویت امید و اعتماد عمومی منجر شود.

وی افزود: زمانی که مردم در شناسایی اولویت‌ها و تعیین مسیر حل مسائل محله مشارکت داشته باشند زمینه همراهی و مشارکت گسترده‌تر آنان در اجرای برنامه‌ها نیز فراهم می‌شود.

استاندار همدان با اشاره به برخی تجربه‌های اجرایی این طرح در استان اظهار کرد: توزیع برخی کالاهای اساسی با قیمت پایین‌تر از نرخ رسمی و برگزاری برنامه‌های آموزشی برای دانش‌آموزان در مساجد و حسینیه‌ها از جمله اقدام‌هایی است که در قالب این شبکه در برخی محلات انجام شده است.