مهیایی: صنایع گلستان برای زمستان سوخت مایع ذخیره کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مهیایی ظهر پنجشنبه در نشست هماهنگی، برنامه‌ریزی و ذخیره سازی سوخت زمستانی استان های گلستان، مازندران و خراسان شمالی اظهار کرد: با توجه به آسیب‌دیدگی پالایشگاه‌های گاز در جریان جنگ و کاهش ظرفیت فرآوری گاز، مدیریت مصرف و تأمین سوخت جایگزین برای فصل سرد سال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: باید برای تأمین پایدار انرژی در ماه‌های پیش‌رو از هم‌اکنون برنامه‌ریزی شود و ذخیره‌سازی سوخت در بخش‌های مختلف، به‌ویژه واحدهای تولیدی و صنعتی، در اولویت قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان تأکید کرد: صنایع و واحدهای تولیدی باید پیش از فرا رسیدن فصل سرما، سوخت مایع مورد نیاز خود را ذخیره کنند تا در صورت بروز ناترازی یا محدودیت در تأمین گاز، فعالیت و روند تولید آنها با وقفه مواجه نشود.

مهیایی با اشاره به نقش مردم در مدیریت مصرف انرژی گفت: همکاری عمومی در مدیریت مصرف بسیار مهم است و در صورت بی‌توجهی به الگوی مصرف، احتمال بروز اختلال در شبکه‌های برق و گاز در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت که می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مؤثر از طریق رسانه‌های تأثیرگذار و اجرای پویش‌های مدیریت مصرف باید با جدیت دنبال شود تا زمینه همراهی بیشتر مردم در مدیریت انرژی فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان خاطرنشان کرد: افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و اجرای اقدامات پیشگیرانه می‌تواند آثار ناشی از ناترازی انرژی را کاهش داده و زمینه تأمین پایدار انرژی در فصل سرد را فراهم کند.

در همین راستا، نشست هماهنگی، برنامه‌ریزی و ذخیره‌سازی سوخت زمستانی استان‌های گلستان، مازندران و خراسان شمالی با حضور مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سه استان و مدیران حوزه انرژی و دستگاه‌های مرتبط در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گلستان برگزار شد.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز در این نشست اظهار کرد: پیش‌بینی دقیق نیاز مصرف‌کنندگان و ذخیره‌سازی به‌موقع سوخت جایگزین، از الزامات اصلی برنامه‌ریزی برای سوخت‌رسانی در فصل سرد سال است.

وی بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط در سه استان شمالی تأکید کرد و گفت: با برنامه‌ریزی پیشگیرانه و تأمین به‌موقع سوخت می‌توان از بروز اختلال در روند سوخت‌رسانی و فعالیت واحدهای مصرف‌کننده در فصل زمستان جلوگیری کرد.