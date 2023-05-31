روناک تاسا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این فصل پنج محوطه شیخ رش ۱ و ۲، کانیحوا، کهنه صوفیان و تپه چپرآباد مورد کاوش قرار گرفتند، افزود: در این کاوشها ۱۱۱ شیء تاریخی از دورههای مس و سنگ، مفرغ، عصر آهن و اسلامی کشف شد که از اغلب از نوع سفالی، سنگی و استخوانی هستند.
وی ادامه داد: این کاوشها توسط پنج هیئت کاوش دارای مجوز از طرف پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی انجام شد.
تاسا اظهار کرد: سال ۱۴۰۰ نیز عملیات کاوش نجاتبخشی چهار محوطه محدوده آبگیری سد چپرآباد از جمله شیخ رش ۱ و ۲، کانیحوا و تپه چپرآباد توسط ۱۰ کارشناس در قالب چهار گروه باستانشناسی انجام شده بود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اشنویه گفت: تاکنون در کاوشهای نجاتبخشی انجام شده ظروف سفالی، تدفین انسانی و تعدادی اشیای مفرغی بهدست آمده که به گنجینه موزه یکی از شهرستانها انتقال یافته است.
وی اضافه کرد: کاوشهای صورت گرفته در محدوده سد چیرآباد میتواند نقطه عطفی برای باستانشناسی در جنوب آذربایجان غربی محسوب شود چرا که محوطههای تاریخی حوضه این سد دربر دارنده آثاری از دوران پیش از تاریخ هزاره ۵ و ۴ پیش از میلاد عصر مفرغ، عصر آهن و قرون نخستین اسلامی (سده ۳ و ۴ هجری قمری) بودند.
شهرستان اشنویه، به دلیل داشتن پنج کتیبه از ۱۰ کتیبه مهم اورارتویی به کانون آثار برجا مانده اورارتویی در کشور مشهور است و یکی از مناطق مهم تاریخی و باستانی آذربایجانغربی به شمار میرود.
این شهرستان مرزی دارای ۱۱۰ اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی از جمله تپه «دینخواه»، «کتیبه کیلاشین»، «قلعه قلاتگاه»، «کتیبه عینالروم»، «قبرستان مارابراهیم» و تومولوسهای «سوجه»، «گندویلا»، «حسن نوران»، «ملااحمد» و «سیاوان» است.
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