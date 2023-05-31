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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۴۸

رئیس اورژانس ساوه:

تصادف زنجیره ای در آزاد راه ساوه - همدان ۹ مصدوم برجا گذاشت

تصادف زنجیره ای در آزاد راه ساوه - همدان ۹ مصدوم برجا گذاشت

ساوه- رئیس مرکز فوریت های پزشکی و پیش بیمارستانی ساوه گفت: تصادف زنجیره ای بین سه خودرو در آزادراه ساوه - همدان ۹ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام صیدی اظهار کرد: ساعت ۲۲ و ۴۰ دقیقه سه شنبه شب با اعلام یک تصادف زنجیره‌ای سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های پایگاه‌های امدادی ساوه به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: در این حادثه که سه دستگاه خودرو شامل کامیون با پژوه ۲۰۶ و پراید برخورد کرده بود ۹ نفر مصدوم شده بودند که توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به ۲ بیمارستان اعزام شدند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی و پیش بیمارستانی ساوه با بیان اینکه این حادثه فوتی نداشت یادآور شد: هفت نفر از مصدومان به بیمارستان فاطمه زهرا (س) شهرستان فامنین و ۲ نفر نیز به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل شده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: این حادثه در آزاد راه ساوه - همدان بعد از تقاطع شهر نوبران اتفاق افتاده است.

کد مطلب 5799386

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