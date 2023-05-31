آماده باش اورژانس برای شهرآورد پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی گفت: برای دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس - استقلال، نیروهای ستادی و عملیاتی اورژانس در ورزشگاه آزادی مستقر می‌شوند.

سرپرست مرکز اورژانس استان تهران اظهار کرد: همزمان با مسابقه دو تیم فوتبال پرسپولیس-استقلال، تعداد ۶ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۵ دستگاه موتورلانس در قالب بیش از ۳۵ نیروی ستادی و عملیاتی در ورزشگاه آزادی مستقر خواهند شد.

وی ادامه داد: این استقرارها از ظهر امروز شروع و تا پایان مسابقه ادامه خواهد داشت.

توکلی گفت: شهروندان در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی با امکان تماس با شماره ۱۱۵، به اکیپ‌های مستقر در ورزشگاه آزادی مراجعه کنند.