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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۴۳

آماده باش اورژانس برای شهرآورد پایتخت

آماده باش اورژانس برای شهرآورد پایتخت

سرپرست مرکز اورژانس استان تهران، از آماده باش نیروهای اورژانس برای شهرآورد پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی گفت: برای دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس - استقلال، نیروهای ستادی و عملیاتی اورژانس در ورزشگاه آزادی مستقر می‌شوند.

سرپرست مرکز اورژانس استان تهران اظهار کرد: همزمان با مسابقه دو تیم فوتبال پرسپولیس-استقلال، تعداد ۶ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۵ دستگاه موتورلانس در قالب بیش از ۳۵ نیروی ستادی و عملیاتی در ورزشگاه آزادی مستقر خواهند شد.

وی ادامه داد: این استقرارها از ظهر امروز شروع و تا پایان مسابقه ادامه خواهد داشت.

توکلی گفت: شهروندان در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی با امکان تماس با شماره ۱۱۵، به اکیپ‌های مستقر در ورزشگاه آزادی مراجعه کنند.

کد مطلب 5799393
حبیب احسنی پور

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