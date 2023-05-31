اعمال محدودیت ترافیکی در محور قدیم رشت - قزوین و آستارا - اردبیل

سرهنگ جاور صفاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به منظور افزایش ایمنی و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه در ایام تعطیلات پیش رو، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های عبور و مرور در محورهای قدیم رشت - قزوین و آستارا - اردبیل و بالعکس اعمال می‌شود.

وی افزود: تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۱۰ و ۱۱ خرداد ماه و از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای دوشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۹ خرداد ماه در محور قدیم رشت - قزوین و بالعکس ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان گیلان ادامه داد: همچنین در محور آستارا - اردبیل و بالعکس تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه و از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای دوشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۹ خرداد ماه ممنوع است.

وی تصریح کرد: با توجه به حجم تردد سفر در صورت الزام تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ الی ۲۴ روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه در مسیر قزوین به رشت محدوده رودبار یک طرف به صورت مقطعی اعمال و تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۷ الی ۲۴ روزهای دوشنبه و جمعه تاریخ‌های ۱۵ و ۱۹ خرداد ماه در مسیر رشت به قزوین در محدوده رودبار به صورت مقطعی اعمال می‌شود.