محدودیت ترافیکی در ۲ محور گیلان اعمال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن عید قربان، وضعیت تردد و اقدامات کنترلی ترافیک و ارتقاء ضریب ایمنی و تسهیل عبور و مرور و سایل نقلیه بویژه مبادی ورودی و خروجی استان گیلان محدودیت‌های ترافیکی در محورهای قدیم رشت به قزوین و آستارا اردبیل و بالعکس اعمال می شود.

وِی افزود: تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حامل مواد سوختی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز سه شنبه پنجم خرداد؛ روزهای چهارشنبه و جمعه مورخ ششم و هشتم خرداد ۱۴۰۵ از ساعت هشت صبح تا ۲۴ در محور قدیم رشت - قزوین و بالعکس ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان گیلان تصریح کرد: همچنین در محور اردبیل به آستارا و بالعکس تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حامل مواد سوختی از ساعت هشت صبح تا ۲۴ روزهای چهارشنبه و جمعه ششم و هشتم خرداد ۱۴۰۵ ممنوع است.