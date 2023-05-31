برگزاری انتخابات الکترونیک برای استان سمنان در دست پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ریواده بعد از ظهر چهارشنبه در سومین جلسه ستاد انتخابات استان سمنان به میزبانی سالن یادگار امام استانداری سمنان ضمن بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته برگزاری انتخابات استان سمنان به صورت الکترونیک برگزار می‌شود، ابراز داشت: بر این اساس هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.

وی ضمن بیان اینکه در حال حاضر انتخابات به صورت الکترونیک برای ۲۵ فرایند تعریف شده است، افزود: هم افزایی برای برگزاری ۲۱ فرایند در دست پیگیری قرار دارد.

رئیس ستاد انتخابات استان سمنان با بیان اینکه برای برگزاری انتخابات هر چه باشکوه‌تر یازدهم اسفند ماه تلاش می‌شود، ابراز داشت: مشارکت حداکثری موضوعی که باید مد نظر فعالیت هیئت‌های اندیشه ورز قرار گیرد لذا این موارد نیز مورد بحث هستند.

ریواده در ادامه تصریح کرد: استخراج اطلس شعب اخذ رأی استان و استفاده از قابلیت‌های سامانه جامع انتخابات از جمله مباحثی که می‌بایست برنامه‌ریزی پیرامون آن صورت گیرد.

وی بابیان اینکه نامزدهای انتخابات این دوره حداکثر تا ۱۹ خرداد باید از سمت خود استعفا دهند، افزود: فعالیت این نامزدها نیز تحت نظر ستاد انتخابات قرار دارد تا بتوانیم در اسفند ماه سال جاری انتخابات را هر چه باشکوه‌تر برگزار کنیم.