به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دارایی دولت موقت طالبان در افغانستان امروز چهارشنبه برخی اخبار منتشره در ارتباط با توقف فعالیت‌های گمرک اسلام قلعه ولایت هرات در این کشور را کذب خواند و آن را قویاً رد کرد.

در پیام توییتری وزارت دارایی دولت موقت طالبان در افغانستان در این خصوص آمده است: برخی رسانه‌ها گزارش‌های کذبی منتشر کرده اند که گفته می‌شود امروز چهارشنبه گمرک اسلام قلعه ولایت هرات توقف فعالیت داشته است.

در ادامه این پیام توییتری در این خصوص آمده است: وزارت مالیه گزارش‌های نادرست منتشر شده در این زمینه را قویاً رد کرده و اعلام می‌دارد که گمرک اسلام قلعه در هرات معمولاً فعال است و خدمات لازم را ارائه می‌کند.

گفتنی است که روزگذشته برخی اخبار از سوی رسانه‌های ضدانقلاب مبنی بر وقوع درگیری میان نیروهای ایران و طالبان و تعطیلی گمرک اسلام قلعه منتشر شده بود.