پیمان تجارت آزاد با ایران در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخست وزیر پاکستان به موضع گیری درباره ایران پرداخت.
بر اساس این گزارش، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: دیدار بسیار سازنده و پرباری با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران داشتم و ما توافق کردیم که تلاشهای جمعی خود را برای گشایش کامل توانمندیهای متقابل در روابط دوجانبه را دو برابر کنیم.
وی افزود: زمینههای تجارت، سرمایه گذاری، فناوری اطلاعات، کشاورزی و انرژی را برای نقشه راه همکاریهای آینده در اولویت قرار دادهایم و برای این منظور تسریع در روند کار قرارداد تجارت آزاد در اولویت قرار میگیرد.
نخست وزیر پاکستان مراسم روز گذشته در نقطه مشترک مرزی برای افتتاح طرحهای بازارچه و خط انتقال برق را روز خاطره انگیزی دانست و نوشت: افتتاح مشترک بازارچه مرزی پیشین-مند و خط انتقال پلان-گبد با گشودن فرصتهای جدید توسعه اجتماعی-اقتصادی، سطح زندگی مردم را ارتقاء میبخشد.
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