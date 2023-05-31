ناحیه نوآوری دانشگاه تهران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهمنامه چهارجانبه تأسیس ناحیه نوآوری دانشگاه تهران امروز ۱۰ خرداد در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، بین دکتر روحاله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری؛ دکتر محمدعلی زلفیگل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران و دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران منعقد شد.
بر اساس این تفاهمنامه، ناحیه نوآوری دانشگاه تهران مشتمل بر ناحیه نوآوری تهران و ناحیه نوآوری شهر دانش با حمایت و پشتیبانی معاونت علمی و فناوری رئیسجمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شهرداری تهران و با مدیریت دانشگاه تهران تشکیل میشود.
این تفاهمنامه به منظور ایجاد اکوسیستم جامع فناوری، نوآوری و کارآفرینی و در جهت توسعه سختافزاری و نرمافزاری ناحیه نوآوری دانشگاه تهران امضا و مبادله شد.
ناحیه نوآوری تهران در محدوده جغرافیایی حدفاصل بزرگراه شهید حکیم در شمال، بزرگراه شهید چمران در غرب، بزرگراه جلال آل احمد، شهید گمنام، خیابان فتحی شقاقی و خیابان مطهری در جنوب و بزرگراه شهید مدرس در شرق است.
ناحیه نوآوری شهر دانش نیز در محدوده جغرافیایی مشخص شده حدفاصل بلوار کشاورز در شمال، خیابان کارگر در غرب، خیابان انقلاب در جنوب و خیابان وصال شیرازی در شرق است.
هدف از راهاندازی این ناحیه، استقرار، فعالیت و رشد شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها، واحدهای فناوری و نوآور، پارک علم و فناوری، صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر، کلینیکهای صنعتی، مراکز نوآوری، شتابدهندهها و مراکز کارآفرینی و اشتغالزایی است.
مساعدت در تصویب قوانین، مقررات، آئیننامهها و ساز و کارهای قانونی جدید مورد نیاز ناحیه در نهادهای بالادستی؛ ترغیب و تشویق سرمایهگذاران خطرپذیر، خیرین و واقفین فناوری، صندوقهای سرمایهگذاری، شتابدهندهها، مراکز نوآوری، ساختارهای وابسته به دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر فعالان زیست بوم نوآوری و فناوری به حضور و سرمایهگذاری و استقرار در ناحیه نوآوری و حمایت از استقرار شرکتهای دانشبنیان، شتابدهنده، مراکز نوآوری و سایر نهادهای حوزه فناوری و نوآوری مستقر در ناحیه از جمله تعهدات معاونت علمی و فناوری رئیسجمهوری در این تفاهمنامه است.
حمایت مادی و معنوی در چارچوب مقررات و مقدورات وزارت علوم در توسعه ناحیه نوآوری دانشگاه تهران با محوریت فناوریهای اولویتدار و اشتغالزا و همکاری در زمینه توسعه زیرساختهای لازم برای استقرار متقاضیان واجد شرایط در ناحیه نوآوری دانشگاه تهران از جمله تعهدات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تفاهمنامه چهار جانبه است.
شهرداری تهران نیز با مأموریت تسهیل، تشویق، هدایت و حمایت از استقرار و فعالیت واحدهای فناور و دانشبنیان و استارتآپها در سطح ناحیه نوآوری تهران مطابق با ضوابط و مقررات قانونی در این تفاهمنامه حضور دارد.
مساعدت در جهت بهرهبرداری از مجتمعها و برجهای فناوری در ناحیه با سرمایهگذاری بخش خصوصی مطابق با دستورالعملهای سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی و حمایت از طراحی و پیادهسازی طرح جامع شهری منطقه با نگاه ویژه به ناحیه نوآوری دانشگاه تهران مطابق با مصوبههای شورای اسلامی شهر تهران از دیگر تعهدات شهرداری تهران در این تفاهمنامه محسوب میشود.
دانشگاه تهران نیز با طراحی سازوکارهای قانونی جدید به منظور اجرای زیرساختهای مورد نیاز برای واحدهای فناور و دانشبنیان و استارت آپها به نهادهای بالادستی جهت تصویب، تسهیل و کمک به ایجاد خدمات شهری نوآورانه و فناورانه به مردم و ساکنین ناحیه در راستای مأموریتهای اجتماعی و حمایت از رفاه و آسایش مردم سطح ناحیه نوآوری تهران، تبیین برنامههای مشارکتی در راستای برنامههای ناحیه نوآوری و ایجاد زمینه استفاده از ظرفیتهای فیزیکی دانشگاه در چارچوب مقررات و مقدورات از تعهدات دانشگاه تهران است.
همچنین دانشگاه تهران از راهاندازی دفتر فناوریهای نوین شهری در شهرداری تهران و توسعه تفاهمات مشترک در مسیر راهاندازی مرکز نوآوری تخصصی و پردیس علم و فناوری متناسب با نیازهای شهرداری تهران در دانشگاه تهران حمایت خواهد کرد.
نظر شما