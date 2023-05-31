به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، نتایج تازه‌ترین نظرسنجی به عمل آمده پیرامون انتخابات رژیم صهیونیستی حاکی از کاهش تعداد کرسی‌های احزاب همپیمان با بنیامین نتانیاهو و در مقابل افزایش کرسی‌های جناح اپوزیسیون است.

بر اساس نتایج این نظرسنجی که توسط شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی برگزار شده، در صورت برگزاری انتخابات مجدد، ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی را کسب خواهد کرد. این در حالی است که تعداد کرسی‌های این اردوگاه در آخرین انتخابات ۶۴ کرسی بود.

بر پایه این نظرسنجی، احزاب حاضر در جناح اپوزیسیون نیز در صورت برگزاری انتخابات مجدد ۶۷ کرسی را کسب خواهند کرد و به راحتی قادر به تشکیل دولت خواهند بود.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که حزب لیکود ۲۶ کرسی، ائتلاف صهیونیسم دینی و قدرت یهودی ۱۰ کرسی، حزب شاس ۱۰ کرسی و یهودیت توراتی ۷ کرسی را کسب خواهد کرد.

در طرف مقابل هم، اردوگاه ملی ۲۸ کرسی، حزب آینده ۱۸ کرسی، یسرائیل بیتنا ۶ کرسی، لیست یکپارچه عربی ۶ کرسی و میرتس نیز ۵ کرسی را کسب خواهد کرد.

ائتلاف جبهه عربی برای تغییر هم ۴ کرسی را بدست خواهد آورد و حزب کار قادر به کسب آرای لازم جهت ورود به کنست نخواهد بود.

شرکت کنندگان در این نظرسنجی به سوالی در مورد مناسب‌ترین شخص برای سمت نخست وزیری هم پاسخ دادند که بر پایه آن، ۳۶ درصد گانتز و ۳۴ درصد نتانیاهو را مناسب‌ترین فرد برای این سمت دانسته‌اند.