به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، امروز چهارشنبه دهها شهرکنشین صهیونیست تحت حمایت نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی تعرض کردند و مراسم دینی تلمودی را در این مکان مقدس اسلامی به اجرا درآوردند.
همچنین نظامیان صهیونیست با سختگیریهای بسیار، از ورود برخی فلسطینیان به مسجدالاقصی جلوگیری کردند.
این درحالی است که اهالی بیتالمقدس، از دیگر فلسطینیان دعوت کردهاند برای مقابله با طرحهای صهیونیستها در راستای یهودیسازی مسجدالاقصی و تقسیمبندی زمانی و مکانی آن، در این مکان مقدس اسلامی حضور پیدا کنند.
قطع رابطه یک شهر بلژیک با رژیم صهیونیستی
شورای شهر ورویه در بلژیک از قطع رابطه با رژیم صهیونیستی به دلیل آپارتاید و جنایات تبعیض نژادی صورت گرفته از سوی این رژیم و همچنین نقض مکرر حقوق مردم فلسطین، خبر داد.
تجاوز ماشینهای جنگی رژیم صهیونیستی به اراضی خان یونس
منابع محلی گزارش دادند که ماشینهای جنگی رژیم صهیونیستی به شکل محدود به اراضی شرقی شهرک عبسان در شرق خان یونس تجاوز کردهاند.
موج بازداشت ها در نابلس
منابع فلسطینی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست با یورش به نابلس، ۵ فلسطینی از جمله حسام اشتیه، نماینده جبهه اسلامی دانشگاه النجاح و همچنین محمد راسم احمد، آزاده فلسطینی را بازداشت کردند.
در جریان این یورشها درگیریهایی به وقوع پیوست که با پرتاب گاز اشکآور از سوی نظامیان صهیونیست همراه بود.
تخریب چندین ساختمان فلسطینیان توسط صهیونیستها در قدس اشغالی
صهیونیستها با حمایت نظامیان این رژیم چندین ساختمان تجاری و مسکونی را در شهرک وادی قدوم در جنوب مسجدالاقصی، به بهانه نداشتن جواز ساخت تخریب کردند.
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