تعرض شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، شماری از شهرک نشینان صهیونیست امروز یکشنبه با حمایت شدید نظامیان این رژیم به مسجدالاقصی، قبله اول مسلمانان جهان یورش بردند.

این در حالی است که همزمان با این تعرض، نظامیان صهیونیست از ورود فلسطینیان به مسجدالاقصی جلوگیری کردند. در روزهای اخیر منابع عبری از طرح «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی برای منع کامل ورود اهالی کرانه باختری به مسجدالاقصی و همچنین ایجاد محدودیت برای ورود اهالی قدس و مناطق اشغالی ۱۹۴۸ به این مکان مقدس اسلامی در ایام ماه رمضان پیش رو خبر داده بودند.