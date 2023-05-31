محدودیتی برای حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری در بیجار نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان کردستان، افشین آزادی سرپرست حوزه هنری استان کردستان به منظور دیدار و بررسی فعالیت‌های دفتر حوزه هنری شهرستان بیجار روز چهارشنبه با حضور در بیجار ضمن تأکید بر اهمیت این دفتر شهرستانی گفت: هیچ محدودیتی در حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری در شهرستان بیجار وجود ندارد.

وی با توجه به پتانسیل و غنای فرهنگی و هنری شهرستان بیجار ادامه داد: تمامی برنامه ریزی های فرهنگی و هنری حوزه هنری در شهرستان بیجار باید متناسب با سند تصویب شده زیست بوم شهرستان بیجار باشد و بر همین مبنا حوزه هنری بیجار می‌بایست پرچمداری هنر انقلاب در این شهرستان را برعهده گیرد.

آزادی افزود: در همین راستا به صورت ماهیانه برنامه‌های حوزه هنری بیجار مورد ارزیابی قرار گرفته و انتظار می‌رود همکاران این دفتر تمامی تلاش خود را در زمینه تحقق اهداف سند زیست بوم شهرستان بیجار به کار گیرند.

سرپرست حوزه هنری کردستان، بیجار را نگین هنر و فرهنگ کردستان عنوان کرد و تأکید کرد: امیدواریم با تداوم حمایت مسئولین استان و شهرستان بیجار و همراهی و همکاری هنرمندان توانمند این شهرستان شاهد خلق و تولید آثار ارزشمند هنری در زمینه‌های مختلف در این شهرستان باشیم.

وی در ادامه با حضور در پردیس سینمایی آزادی بیجار از امکانات این پردیس بازدید کرد و گفت: وجود سه سالن سینمایی با کاربری‌های مختلف در کنار یک گالری هنری از ظرفیت‌های بسیار خوبی است که در این شهرستان توسط حوزه هنری ایجاد شده است و امیدواریم با برنامه ریزی منسجم این ظرفیت‌ها در جهت توسعه هنری و فرهنگی شهرستان بیش از پیش به کارگرفته شود.