به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی عصر پنجشنبه در نشست بررسی برنامههای فرهنگی و هنری شهرستان بیجار با حضور رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی کردستان و جمعی از مسئولان، اظهار کرد: توسعه زیرساختهای فرهنگی و هنری یکی از نیازهای مهم شهرستان است و باید با برنامهریزی دقیق و حمایت مستمر، این حوزه بیش از گذشته تقویت شود.
وی افزود: اجرای برنامههای فرهنگی و هنری در سطح شهرستان علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای جوان را فراهم میکند و فرمانداری از همه ظرفیتها برای حمایت از این برنامهها استفاده خواهد کرد.
فرماندار بیجار با اشاره به ضرورت ساماندهی فضاهای فرهنگی شهرستان ادامه داد: بازسازی و تجهیز پردیس سینمایی آزادی بیجار و رفع نواقص موجود باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا خدمات فرهنگی مطلوبتری به مردم ارائه شود.
در این نشست همچنین بر تدوین برنامههای فرهنگی منسجم در طول سال و برگزاری رویدادهایی همچون اختتامیه سوگواره عکاسی «قاب شیدایی» و یادواره شهدای جنگ رمضان تاکید شد.
