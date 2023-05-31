به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خزائلی با اشاره به دستگیری حفاران غیرمجاز میراث فرهنگی در تاکستان، اظهار کرد: پیرو گزارش واصله مبنی بر مشاهده حفاری غیرمجاز باهدف دستیابی به آثار ارزشمند تاریخی– فرهنگی در منطقه مذکور، طی هماهنگی بهعمل آمده با فرماندهی یگان حفاظت میراثفرهنگی استان تیمی متشکل از نیروهای فرماندهی انتظامی بخش اسفرورین بههمراه پرسنل یگان حفاظت و کارشناسان باستانشناسی اداره میراثفرهنگی شهرستان به محل اعزام شدند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قزوین بیان کرد: خوشبختانه با اقدام بهموقع تیم اعزامی گروه پنج نفره حفاران غیرمجاز دستگیر شدند.
وی خاطرنشان کرد: در این عملیات یک دستگاه خودروی سواری و ابزارآلات حفاری توقیف و پرونده افراد دستگیر شده بهمنظور پیگیری مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.
خزائلی یادآور شد: هماستانیهای عزیز میتوانند گزارش کشف اشیای تاریخی، تخریب و یا انجام حفاریهای غیرمجاز را به شماره ۳۳۲۳۶۹۶۶ فرماندهی یگان حفاظت میراثفرهنگی استان اعلام کنند تا با اقدام بهموقع میراثبانان از وقوع جرایم این حوزه و تعرض به آثار ارزشمند تاریخی جلوگیری شود.
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