۳ حفار غیرمجاز در طارم سفلی قزوین دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدجواد آزاد اظهار کرد: سه نفر که در منطقه طارم سفلی و بخش سیردان اقدام به حفاری غیرمجاز کرده بودند، با اقدام به‌موقع عوامل فرماندهی انتظامی بخش سیردان و همکاری یگان حفاظت میراث‌فرهنگی شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، ادوات و تجهیزات مورد استفاده برای حفاری غیرمجاز نیز کشف و توقیف شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان قزوین ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

آزاد با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در حفاظت از آثار و محوطه‌های تاریخی گفت: صیانت از میراث‌فرهنگی نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول و همراهی شهروندان است و هرگونه حفاری غیرمجاز یا تعرض به محوطه‌های تاریخی، پیگرد قانونی دارد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا تخلف در حوزه میراث‌فرهنگی، موضوع را از طریق شماره ۳۳۲۳۶۹۶۶ دفتر فرماندهی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان قزوین یا مرکز پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.