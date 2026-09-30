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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۵

تمدید مهلت خرید از بورس کالا برای صادرات فولاد، مس و آهن اسفنجی

تمدید مهلت خرید از بورس کالا برای صادرات فولاد، مس و آهن اسفنجی

طبق بخشنامه گمرک، مهلت الزام بورسی فولاد و مس تا دی‌ماه تمدید شد و صادرات محصولات پتروشیمی نیز از اول آبان‌ماه بورسی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک با صدور بخشنامه‌ای، تغییرات جدیدی در سازوکار صادرات محصولات معدنی و فرآورده‌های شیمیایی اعمال کرد.

بر اساس این بخشنامه، اجرای الزام ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا برای صادرات سه محصول استراتژیک یعنی کاتد مس، آهن اسفنجی و ورق گرم فولادی که پیش‌تر قرار بود از ۱۵ مهرماه اجرایی شود، با تأیید سازمان توسعه تجارت و معاونت امور معادن وزارت صمت، تا ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۵ به تعویق افتاد.

این تمدید سه ماهه، عملاً به صادرکنندگان این حوزه فرصت داده است تا بدون دغدغه فوری محدودیت‌های بورسی، برنامه‌های صادراتی خود را تا پایان پاییز و اوایل زمستان پیش ببرند.

گمرک در این بخشنامه، تمامی گمرکات اجرایی کشور را موظف کرده است تا با نظارت مستمر بر این فرایندها، از صادرات محموله‌های فاقد گواهی خرید معتبر از بورس کالا جلوگیری کنند.

تمدید مهلت خرید از بورس کالا برای صادرات فولاد، مس و آهن اسفنجی

کد مطلب 6963839
سمیه رسولی

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