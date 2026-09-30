به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدحسن عاملی در آیین اختتامیه نمایشگاه دفاع مقدس اردبیل با تأکید بر نقش موزه دفاع مقدس در انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت به نسل جوان، اظهار کرد: موزه دفاع مقدس باید به‌عنوان پل انتقال فرهنگ مقاومت به نسل جدید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت آشنایی نسل جوان با ابعاد مختلف دفاع مقدس افزود: جوانان باید تفاوت میان جنگ نظامی و جنگ برای استقلال و عزت را به‌خوبی درک کنند؛ چراکه هدف دشمن تنها تصرف خاک ایران نبود، بلکه از میان برداشتن حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی کشور بود.

پیروزی ایمان بر ائتلاف جهانی

امام جمعه اردبیل با اشاره به ابعاد گسترده جنگ تحمیلی تصریح کرد: ایران در دوران دفاع مقدس تنها با یک رژیم مواجه نبود، بلکه ائتلافی از قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای با تمام توان از رژیم بعث عراق حمایت می‌کردند.

آیت‌الله عاملی با اشاره به نابرابری تجهیزات و امکانات در دوران دفاع مقدس ادامه داد: پیروزی ایران تنها یک پیروزی نظامی نبود، بلکه پیروزی اراده ملی بر سلطه قدرت‌های جهانی و جلوه‌ای از قدرت ایمان و خودباوری ملت ایران بود.

موزه دفاع مقدس؛ تریبونی برای روایت حقیقت

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل با تأکید بر نقش موزه‌های دفاع مقدس در شکل‌گیری هویت ملی گفت: جوانان باید بدانند چرا به ایران حمله شد و چگونه ملت ایران با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی از تمامیت ارضی و حاکمیت کشور دفاع کرد.

وی با پیوند دادن حماسه دفاع مقدس با شرایط امروز کشور افزود: پیشرفت‌های علمی، دفاعی و فناوری امروز ایران اتفاقی نیست، بلکه بخشی از دستاوردهای تجربه‌های دوران مقاومت و فداکاری‌های شهداست.

امام جمعه اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشارهای بین‌المللی علیه ایران بیان کرد: تحریم‌ها، تهدیدات سیاسی و جنگ‌های رسانه‌ای امروز را می‌توان در امتداد تقابل‌های گذشته با ملت ایران دانست.

آیت‌الله عاملی ادامه داد: همان قدرت‌هایی که در دوران دفاع مقدس در برابر ایران قرار داشتند، امروز نیز با استفاده از ابزارهای جدید درصدد تضعیف اراده ملت ایران هستند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های داخلی بیان کرد: وحدت، بصیرت و اتکا به توان ملی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که می‌تواند کشور را در عبور از چالش‌های پیش‌رو یاری کند