به گزارش خبرنگار اقتصادی به نقل از راشاتودی، بر اساس فرمان صادرشده از سوی دولت لهستان ورود کامیون‌های ثبت‌شده با پلاک روسی و بلاروسی به این کشور از فردا ممنوع می‌شود.

این قانون مشمول تمام کامیون‌ها، کامیونت‌ها، تریلی‌ها و انواع خودروهای سنگین ثبت‌شده در روسیه و بلاروس می‌شود و از نیمه شب روز یک ژوئن اجرایی خواهد شد. نکته اصلی اینکه گفته می‌شود این قانون فعلاً در گذرگاه مرزی لهستان با بلاروس اجرایی خواهد شد و هنوز تکلیف گذرگاه مرزی لهستان با روسیه در منطقه کالینینگراد مشخص نیست.

لهستان در روز ۱۰ فوریه یکی از گذرگاه‌های مرزی خود با بلاروس به نام بوب‌روونیکی را بسته بود و از اواخر ماه گذشته هم بر تردد خودروهای سنگین از پاسگاه مرزی کوزلوویچی محدودیت اعمال کرده است. البته هفته گذشته نمایندگان روس هم پیشنهاد مشابهی را مطرح کرده و خواستار ممنوعیت ورود کامیون‌های لهستانی به این کشور شده بودند. قبلاً اتحادیه اروپا هم حمل و نقل کالا توسط کامیون‌های ثبت‌شده در روسیه و بلاروس را در قلمروی کشورهای اروپایی ممنوع کرده بود.

نمایندگان روس می‌گویند: به خودروهای اروپایی ترددکننده از جاده‌های روسیه باید با قیمت خود اتحادیه اروپا سوخت داده شود.