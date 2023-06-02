واکسیناسیون ۵۹ هزار راس دام علیه بیماری بروسلوز در ارزوئیه

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم حاتمی گفت: این طرح از ابتدای سال جاری در شهرستان آغاز شده و در حال اجرا است.

وی بیان کرد: تب مالت یا همان بروسلوز بیماری عفونی است که بین حیوانات و انسان قابل انتقال بوده و عامل این عفونت باکتری بروسلا است که بین حیوانات و انسان‌ها به صورت مشترک بیماری زا خواهد بود.

سرپرست اداره دامپزشکی ارزوئیه بیان کرد: تب مالت بیشتر از بز، گاو، گوسفند و شتر به انسان منتقل می‌شود چون انسان با این حیوانات بیشتر در تماس و از فرآورده‌های لبنی و… استفاده می‌کند.

وی گفت: بیشتر افراد در معرض خطر دامداران، قصابان، دامپزشکان و تکنیسین‌های دامپزشکی هستند که آلوده شدن دامداران بیشتر هنگام کمک به سخت زایی (به روش سنتی)، مصرف شیر نجوشیده در زمانی که دام‌ها را به چرا می‌برند و همچنین مصرف در زمان‌های دیگر، در محل دامداری با گرد و غبار آلوده و استفاده از پنیری که از شیر نجوشیده تهیه شده است خواهد بود.

حاتمی ادامه داد: دامپزشکان و تکنیسین‌های دامپزشکی در زمان تلقیح مصنوعی، تصحیح سخت زایی و جراحی و قصابان در زمان قصابی در صورت رعایت نکردن نکات بهداشتی درگیر بیماری می‌شوند

وی افزود: البته مردم جامعه و تمامی گروه‌های شغلی بر اثر مصرف لبنیات غیر پاستوریزه و آلوده به باکتری بروسلا به این بیماری مبتلا می‌شوند.

سرپرست اداره دامپزشکی ارزوئیه به مردم توصیه کردن فرآورده‌های لبنی را به صورت پاستوریزه تهیه کنند و در صورت استفاده از شیر فله‌ای پس از جوشاندن مصرف کنند.

حاتمی از دامداران تقاضا کرد که با واکسیناتورهای دامپزشکی همکاری لازم را در واکسیناسیون دام‌های واجد شرایط داشته باشند و گفت: همچنین دامداران می‌توانند برای تشخیص بیماری در دام‌ها به این اداره کل اطلاع رسانی کنند.