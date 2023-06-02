به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری، ضمن تاکید بر اهمیت همکاری علما در تشویق مردم به فرزندآوری و جوانی جمعیت، خاطرنشان کرد: کمک به جوانی جمعیت برای همه تکلیفی شرعی است؛ زیرا در شرایطی دشوار و بحرانی از حیث تهدید سالخوردگی جمعیت قرار داریم که برای عبور از آن علاوه بر اقدامات اقتصادی، به اقدامات فرهنگی هم نیاز است. وزارت بهداشت در این حوزه، اقدامات گسترده‌ای از جمله رایگان کردن زایمان، پوشش بیمه‌ای برای کودکان تا ۵ سالگی و توسعه مراکز درمان ناباروری را در سراسر کشور انجام داده است.

وی از سقط جنین غیرقانونی به عنوان نوعی جنایت و اقدامی غیرشرعی یاد کرد و افزود: مادران باردار اگر ناگزیر از سقط شوند باید برای این اقدام دلایل متقن وجود داشته باشد و سقط جنین‌های غیر قانونی توسط مراجع ذیصلاح و مطابق قانون تحت پیگیری قرار گیرد.

وی با اشاره به اجرای برنامه سلامت خانواده در کشور از اردیبهشت ماه امسال، گفت: برای همه مردم پرونده سلامت تشکیل می‌شود تا در صورت بیماری و مراجعه از مسیر ارجاع بتوانند از مشوق‌ها و پوشش ۹۵ درصدی هزینه‌های بستری، بهره مند شوند.

وزیر بهداشت تاکید کرد: در ابتدای دولت سیزدهم، ۵ هزار و ۵۰۰ پروژه عمرانی حوزه سلامت داشتیم که بیش از یک هزار و ۴۰۰ پروژه تاکنون تکمیل و افتتاح شده و یکی از نمونه‌های آن، بیمارستان حضرت مهدی (عج) بود که یک هزار تخت بیمارستانی و ۴۲ اتاق عمل دارد.