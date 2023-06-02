نازنین ملایی صاحب مدال نقره شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی قایقرانی روئینگ ایران که از چند روز گذشته برای حضور در مسابقات بزرگ بین المللی روسیه راهی مسکو شده است از صبح امروز مسابقه خود را با رقبا آغاز کرد که حاصل آن کسب یک مدال توسط نازنین ملایی بود.

در این رقابت‌ها، ورزشکارانی از کشورهای بلاروس، ازبکستان، روسیه، قزاقستان، صربستان، ارمنستان و ایران در قالب ۲۵ تیم در این رقابت‌ها حضور دارند. در آغاز این مسابقات ملی‌پوشان ایران در دور مقدماتی سه ماده به مصاف حریفان رفتند.

نازنین ملایی در گروه اول مقدماتی روئینگ تکنفره سبک‌وزن بانوان در رقابت با حریفانی از بلاروس و چهار رقیب از کشور میزبان روسیه با زمان ۸:۱۳.۰۸۷ دقیقه در رده نخست قرار گرفت و به فینال A راه یافت. نازنین ملایی در فینال A روئینگ تکنفره سبک‌وزن بانوان در رقابت با حریف روسی و ۳ رقیب از بلاروس با زمان ۸:۲۲.۹۰۰ دقیقه در رده دوم قرار گرفت و صاحب مدال نقره شد.

امیرحسین محمودپور در گروه سوم مقدماتی روئینگ تکنفره سبک‌وزن مردان با رقیب بلاروسی و ۲ حریف روسی مسابقه داد و با زمان ۷:۲۱.۷۴۶ دقیقه پس از پاروزن بلاروس دوم و راهی فینال B شد. امیرحسین محمودپور در فینال B روئینگ تکنفره سبک‌وزن مردان با رقیب بلاروسی و ۴ حریف روسی مسابقه داد و با زمان ۸:۱۳.۲۷۸ دقیقه در جایگاه نخست قرار گرفت و به عنوان هفتمی رقابت‌ها در این ماده رسید.

زینب نوروزی در گروه اول مقدماتی روئینگ زیر ۲۳ سال بانوان با ۴ رقیب روسی و نماینده صربستان روبرو شد و با زمان ۷:۵۹.۷۸۰ دقیقه در رده نخست قرار گرفت و به فینال A صعود کرد. زینب نوروزی در فینال A روئینگ زیر ۲۳ سال بانوان با ۵ رقیب از کشور روسیه مسابقه داد و با زمان ۸:۲۰.۸۳۰ دقیقه در رده ششم قرار گرفت.

نمایندگان کشورمان در ادامه این رقابت‌ها فردا شنبه هم به مصاف رقیبان خود خواهند رفت.