سیاه پوشان زادگاه بنیانگذارانقلاب درآستانه سالروز ارتحال امام(ره)

خبرگزاری مهر – گروه استانها: بیت تاریخی و قدیمی امام خمینی (ره) در شهر خمین، هر ساله در سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار انقلاب اسلامی رنگ و بوی دیگری به خود میگیرد و در غم فراق یار و رنج هجرت امام عشق و مهربانی سیاه پوش و سوگوار میشود.
در این روز شهر خمین شاهد مهمانانی از شهرهای مختلف کشور است که تمایل دارند در مورد زندگی، خانواده و پیشینه این رهبر بزرگ انقلابی که صدای مردم ایران را به گوش تمام جهانیان رساند، بیشتر بدانند.
اینجا صدای پای کودکیهای مردی را می شنوی که بعدها تاریخ یک کشور را دگرگون ساخت، مردم را از چنگال طاغوت رهایی بخشید و ثابت کرد که استکبار در برابر استقامت و ایستادگی مردم، هیچ قدرتی ندارد.
هر ساله در این ایام اقشار مختلف مردم در برنامههای فرهنگی و دینی همراه با سخنرانی و مداحی در بیت تاریخی امام راحل در شهرستان خمین حضور مییابند و همزمان با سالروز ارتحال، مسئولان بار دیگر در بیت تاریخی امام خمینی (ره) با آرمانهای امام، انقلاب و شهدا تجدید بیعت میکنند.
بیت پدری امام خمینی (ره) در محله قدیمی سر پل شهر خمین قرار داشته و میراث تاریخی با ارزشی است که حدود ۱۶۰ سال قدمت دارد.
آئین سالروز ارتحال امام خمینی (ره) در زادگاه ایشان هرساله با شکوه تر و منسجمتر از سالهای گذشته برگزار میشود و امسال نیز شهرستان خمین آماده میزبانی از رهروان و عاشقان آن امام بزرگوار از سراسر کشور است.
بر طبق این گزارش، امسال مراسم سوگواری ارتحال امام در خمین، صبح روز یکشنبه چهاردهم خرداد با حضور اقشار مختلف مردم، نماینده ولیفقیه در استان و اعضای شورای اداری استان مرکزی برگزار میشود.
گفتنی است استقبال و پذیرایی از کاروانهای عزاداری سراسر کشور و برپایی ایستگاه صلواتی، برپایی نمایشگاه عکس، سخنرانی آیت الله قربانعلی درینجفآبادی نماینده ولی فقیه در استان و قرائت قرآن از برنامههای سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی در بیت تاریخی امام راحل در خمین است.
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