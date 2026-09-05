بذر گندم سال زراعی جدید آماده توزیع در بین کشاورزان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدیپور عصر امروز شنبه در گفتوگو با رسانهها با اشاره به تأمین بیش از ۱۸ هزار تن بذر در طبقات پرورشی، مادری و گواهیشده در ارقام آبی و دیم، اظهار داشت: فرایند توزیع بذر توسط شرکتهای بذری بین کارگزاران در حال انجام است و کشاورزان میتوانند برای تأمین بذر موردنیاز خود به کارگزاران مجاز توزیع بذر مراجعه کنند.
وی با اشاره به حمایت از کشاورزان در تأمین بذر ارقام دیم، اظهار کرد: امسال برای نخستینبار مبلغ پنج هزار تومان بهازای هر کیلوگرم بذر ارقام دیم، بهصورت مستقیم بهحساب کشاورزان واریز خواهد شد.
مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت ثبت دقیق و بهموقع اطلاعات کشاورزان، افزود: مشخصات کشاورزان، بهویژه اطلاعات بانکی و شماره شبای آنها، باید بادقت و در فرصت مناسب ثبت و تکمیل شود تا فرایند توزیع بذر و پرداخت وجه با سرعت و بدون خلل انجام شود.
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