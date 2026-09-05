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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۲

بذر گندم سال زراعی جدید آماده توزیع در بین کشاورزان لرستان

بذر گندم سال زراعی جدید آماده توزیع در بین کشاورزان لرستان

خرم‌آباد - مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: بذر گندم سال زراعی جدید آماده توزیع در بین کشاورزان استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدی‌پور عصر امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به تأمین بیش از ۱۸ هزار تن بذر در طبقات پرورشی، مادری و گواهی‌شده در ارقام آبی و دیم، اظهار داشت: فرایند توزیع بذر توسط شرکت‌های بذری بین کارگزاران در حال انجام است و کشاورزان می‌توانند برای تأمین بذر موردنیاز خود به کارگزاران مجاز توزیع بذر مراجعه کنند.

وی با اشاره به حمایت از کشاورزان در تأمین بذر ارقام دیم، اظهار کرد: امسال برای نخستین‌بار مبلغ پنج هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم بذر ارقام دیم، به‌صورت مستقیم به‌حساب کشاورزان واریز خواهد شد.

مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت ثبت دقیق و به‌موقع اطلاعات کشاورزان، افزود: مشخصات کشاورزان، به‌ویژه اطلاعات بانکی و شماره شبای آنها، باید بادقت و در فرصت مناسب ثبت و تکمیل شود تا فرایند توزیع بذر و پرداخت وجه با سرعت و بدون خلل انجام شود.

کد مطلب 6938411

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    نظرات

    • IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      1 0
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      داغ مان را تازه تر میکنید شما از ما چند خریدن که دارین به این قیمت به ما میدین بعد انتظار دارین گندم بکاریم شما هم باید دیر کرده چند ماه رو بدین فکر نمیکنید این کشاورز بد بخت از کجا بیاره بذر بخره حقوق به ما ماهیانه میدید یاران تان هم خو دیگ یک بسته تخم مرغ نمیکنه پول گندم کو تا بهمان بدین دیگ ارزش ندارههنوز هم معلوم نیست بدین یا نه ما میگیم پول نان هم نداریم بدهکاریم دیگه کسی بهمان قرض نمیده شما همان حرف تکراری تا آخر شهریور پرداخت میشه این چند روز از کجا بیاریم بخوریم
    • IR ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      1 0
      پاسخ
      شما چند لحظه خودتان بزارین جای ما ببیند می‌توانید با بی پولی زندگی کنید بچه‌ها ی شما صبر دارن ما میگیم پول نان نداریم بدهکار یم شما وعده سر خرمن میدین میگین مطالبات کشاورز تاریخ شهریور پرداخت میشه
    • IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      0 1
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      مگه پول گندم کشاورزو دادین که بذر بخره.

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