آزاد سازی ۲۵ هکتار از اراضی کشاورزی روستای «قاسم آباد» اسلامشهر

علی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲۵ هکتار از اراضی کشاورزی روستای «قاسم آباد» آزادسازی شد.

وی افزود: در این اقدام ۱۲۱ مورد ساخت و ساز غیر مجاز شامل سوله، فونداسیون، دیوار کشی و تفکیک اراضی کشاورزی در «قاسم آباد» اعاده به وضع سابق شد.

وی گفت: در این اقدام که پنجشنبه انجام شد، فرمانده انتظامی اسلامشهر و مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان و عوامل شهرداری چهاردانگه نیز حضور داشتند.

بخشدار چهاردانگه ضمن هشدار به تمامی افراد سودجو که قصد ساخت و ساز غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سطح روستاهای این بخش را دارند، گفت: بدون هرگونه تعارف با این اقدامات غیر قانونی برخورد قاطع خواهد شد.