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۱۶ خرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۵۴

فرمانده انتظامی دزفول:

شرور تحت تعقیب در دزفول دستگیر شد

شرور تحت تعقیب در دزفول دستگیر شد

دزفول- فرمانده انتظامی دزفول گفت: شرور تحت تعقیب و عامل اخلال در نظم عمومی در این شهرستان دستگیر شد.

سرهنگ روح الله گراوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از دریافت خبری مبنی بر تیراندازی، قدرت‌نمایی و اخلال در نظم عمومی توسط فردی با مشخصات معلوم و تحت تعقیب مراجع قضائی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۵ با تسلط اطلاعاتی محل مخفیگاه متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی و در عملیاتی مقتدرانه این شرور را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول گفت: ۲ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز، یک قبضه کلت کمری به همراه مهمات مربوطه، چهار تیغه چاقو و قمه، سه حقه وافور و مقادیری مواد مخدر در بازرسی از مخفیگاه متهم کشف شد.

سرهنگ گراوندی با بیان اینکه متهم سوابق متعددی از جمله شرارت، تیراندازی و اخلال در نظم عمومی دارد، عنوان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 5803178

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