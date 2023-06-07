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۱۷ خرداد ۱۴۰۲، ۲۱:۴۱

رئیس علوم پزشکی لرستان مطرح کرد؛

افتتاح ۶۰ پروژه عمرانی در حوزه بهداشت و درمان لرستان

افتتاح ۶۰ پروژه عمرانی در حوزه بهداشت و درمان لرستان

خرم‌آباد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از افتتاح ۶۰ پروژه عمرانی در حوزه بهداشت و درمان طی 20 ماه گذشته در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دلفان امروز چهارشنبه در سیصد و سی امین نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به قرار گرفتن این دانشگاه در بین ۱۰ دانشگاه برتر و در مسیر توسعه، اظهار داشت: با توجه به اقدامات مثبتی که در دانشگاه علوم پزشکی لرستان صورت گرفته و همچنین به خاطر نهضت سازندگی و افتتاح پروژه‌های عمرانی مختلفی که در حوزه سلامت استان رخ داده است، این دانشگاه از سوی معاونت توسعه وزارت بهداشت، جز ۱۰ دانشگاه در مسیر توسعه قرار گرفت که حکایت از یک جهش رو به رشد دارد.

وی با بیان اینکه طی ۲۰ ماه گذشته ۶۰ پروژه عمرانی در حوزه بهداشت و درمان استان افتتاح شده است، گفت: با جهاد تبیین و در راستای امید دادن به مردم که جز نقاط قوت و مثبت حوزه سلامت استان است، ما توانستیم با حرکتی جهادی ۶۰ پروژه عمرانی را در حوزه‌های مختلف دانشگاه، افتتاح کنیم که جای تقدیر و تشکر از همکاران را دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: با نگاهی به این اقدامات صورت گرفته در دانشگاه علوم پزشکی لرستان طی این مدت کوتاه، یک نمودار رو به رشد را شاهد هستیم که این روند رو به رشد، یکی از شاخص‌های مثبت دانشگاه به حساب می‌آید که ضمن اطلاع رسانی دقیق و شفاف، باید برجسته‌تر شود.

کد مطلب 5804489

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