به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خیراندیش افزود: همزمان با شکوفه دادن گیاهان مرتعی، زنبورداران مراغهای با ۲۴۵ هزار کلنی کندوی بومی و مدرن به مراتع شمال غرب کشور کوچ میکنند.
وی ادامه داد: زنبورداران مراغهای برای تابستان گذرانی به ۸۳۱ زنبورستان در مراتع سهند، شهرهای هشترود، چاراویماق و عجب شیر در آذربایجان شرقی، شهرهای پیرانشهر، سردشت، نقده و ارومیه در آذربایجان غربی و سقز در کردستان کوچ میکنند.
خیراندیش گفت: زنبورداران مراغه سال گذشته با ۳ هزار و ۳۷۰ تن عسل بیش از ۲۵ درصد محصول استان را تولید کرده اند.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی مراغه، ۷۰ درصد عسل تولید شده در مراغه به علت کیفیت و مرغوبیت به دیگر استانهای کشور و خارج صادر میشود.
شهرستان مراغه یک هزار زنبوردار دارد و این حرفه برای ۲ هزار نفر شغل مستقیم ایجاد کرده است.
نظر شما