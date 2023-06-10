به گزارش خبرنگار مهر، احمد بنافی عصر شنبه در نشست با سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر اظهار داشت: حوزه ورزش و جوانان، حوزه بسیار مهمی است، از بابت اینکه در مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی و حتی مسائل دفاعی و امنیتی مؤثر است و نقش دارد.
وی افزود: یکی از مأموریتهای مهمی که به وزارت ورزش و جوانان داده شده، ایجاد نشاط اجتماعی از طریق ورزش و جشنوارههای فرهنگی ورزشی بین آحاد جامعه است.
فرماندار دشتستان اضافه کرد: در حال حاضر در وزارت ورزش و جوانان بخش ورزش گستردهتر و مستعد تر از دیگر حوزهها است. با این حال نگاه ما به حوزه جوانان نیز باید بیشتر از پیش باشد و متناسب با مأموریت خود در این مسیر گام بر داریم.
بنافی بیان داشت: بحث ازدواج، جوانی جمعیت و فرزند آوری و نیز کسب و کار و اشتغال برای جوانان یک دغدغه مهم است و از مأموریتهای ذاتی دولت است که ورزش و جوانان میتواند وظایف دستگاهها را در کمیتههای مختلف از جمله اشتغال طراحی کند.
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