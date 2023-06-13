به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام سلاجقه با بیان اینکه عملیات بهسازی محیط روستا با هدف جلوگیری از مهاجرت، توسعه و بهبود سطح و کیفیت زندگی روستاییان انجام می‌شود، گفت: اجرای این طرح، شامل زیرسازی جداول، پیاده رو سازی و آسفالت معابر و کوچه‌ها با همکاری دهیاران با اعتباری بالغ بر ۱۴۳ میلیارد تومان در ۷۰ روستا با پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصدی در حال انجام است.

وی با اشاره به احداث ۲ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن از سوی بنیاد مسکن در شهرستان سیرجان، تصریح کرد: واگذاری زمین در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای هماشهر، پاریز، بلورد، خواجوشهر و زید آباد به متقاضیان مسکن ملی به زودی انجام خواهد شد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سیرجان با تاکید بر لزوم افزایش سطح خدمت‌رسانی به مناطق روستایی برای جلوگیری از مهاجرت آنان به مناطق شهری بیان داشت: بنیاد مسکن این آمادگی را دارد که در زمینه سند دار کردن واحدهای روستایی، وام مسکن روستایی و اجرای طرح‌های هادی روستایی به نحو مطلوب خدمات رسانی کند.