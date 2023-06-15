از سفر وزیر نفت به آمریکای لاتین تا قطعی برق ۳وزارتخانه

به گزارش خبرنگار مهر، برق ۳ وزارتخانه پرمصرف قطع شد، اوجی به آمریکای لاتین سفر کرد، توزیع آب در محدوده‌های دارای افت فشار تا ساعاتی دیگر عادی می‌شود، کاهش مصرف برق با تغییر ساعات اداری، افزایش ۲۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت و کاهش ۸۰ درصدی گاز سوزی مشعل‌ها در ایران از مهمترین اخبار آب و انرژی در هفته جاری بودند.

توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شبکه هوشمند گازرسانی در شمال غرب کشور

سیدمحمد سراجی، مدیر فناوری، اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران گفت: جبران ناترازی گاز دیگر با روش‌های سنتی افزایش برداشت و طرح‌های ذخیره‌سازی به‌تنهایی امکان‌پذیر نیست و مدیریت هوشمند گاز در کل زنجیره تأمین، اجتناب‌ناپذیر است.

وی با بیان اینکه موضوع مدیریت صحیح انرژی موضوعی راهبردی و متضمن امنیت ملی کشور است، افزود: از این رو هیچ‌گونه قصور و غفلتی از سوی متولیان امر مجاز نیست و همگی باید عزمی جزم برای این کار داشته باشیم.

مدیر فناوری، اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران با بیان این‌که مسئله مدیریت هوشمند انرژی در سطح مدیریت کلان کشور اعم از دولت و مجلس نیز جزو موضوع‌های اولویت‌دار و تراز اول است، اظهار کرد: این در حالی است که موضوع انرژی با اقتصاد ما هم گره خورده و تأخیر در مدیریت هوشمند انرژی، به اقتصاد ما لطمه وارد می‌کند.

سراجی ادامه داد: متولیان حوزه فاوا امروز طلایه‌داران مدیریت هوشمند انرژی هستند و نقش کلیدی برای تحقق این موضوع دارند.

۶۴ طرح صنعت نفت به ارزش ۱۴.۵ میلیارد دلار به بهرخ برداری می‌رسد

جواد اوجی، وزیر نفت از بهره‌برداری از ۶۴ طرح نیمه‌تمام و جدید اولویت‌دار صنعت نفت به ارزش ۱۴.۵ میلیارد دلار و شروع عملیات اجرایی ۱۵ طرح جدید به ارزش ۱۴.۳ میلیارد دلار در سال جاری خبر داد.

وزیر نفت تأکید کرد: روند سرمایه‌گذاری در صنعت نفت باید بدون وقفه دنبال شود و همان‌طور که قبلاً نیز بارها گفته‌ام، صنعت نفت به سرمایه‌گذاری کلانی نیاز دارد و نباید از یاد ببریم که بازدهی این سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت برای اقتصاد ملی از دیگر بخش‌های اقتصادی با فاصله زیادی بیشتر است.

وی اضافه کرد: مجموع ارزش سرمایه‌گذاری پروژه‌هایی که امسال به بهره‌برداری می‌رسند یا عملیات اجرایی آنها شروع می‌شود به ۲۸.۸ میلیارد دلار بالغ می‌شود.

تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه با واردات گاز از ترکمنستان

حمیدرضا صالحی نایب رئیس اول کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درباره تأثیر انعقاد قرارداد واردات گاز از ترکمنستان به ایران و فواید این قرارداد برای کشور ما گفت: ترکمنستان کشوری است که ذخایر گازی خوبی در اختیار دارد اما ایران دومین کشور دارنده منابع گازی است. البته در گذشته هم از گاز ترکمنستان برای استفاده در فصل سرد سال و برای تأمین گاز شمال کشور استفاده می‌کردیم.

وی ادامه داد: اگر این قرارداد برای یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ سال منعقد شود می‌تواند به ما کمک کند که به هاب انرژی منطقه تبدیل شویم و نقشی قوی برای مدیریت حوزه گاز در منطقه داشته باشیم. از سوی دیگر ما در حوزه گاز در میدان پارس جنوبی دچار عقب افتادگی‌های شدیدی در زمینه سرمایه گذاری داریم و با توجه به اینکه با ناترازی گاز مواجه هستیم نمی‌توانیم اقدام به توسعه این میادین کنیم، اما با واردات گاز از سایر کشورها می‌توانیم این خلاء ناترازی گاز را حل و فصل کنیم.

برق ۳ وزارتخانه پرمصرف قطع شد

کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان اینکه با رصد انجام شده توسط سامانه‌های هوشمند، ۱۵ اداره که اقدام به کاهش مصرف برق نکرده بودند توسط کارشناسان این شرکت شناسایی شده و اخطار دریافت کرده‌اند، از اعزام گروه‌های فنی به این ادارات به منظور قطع برق یکشنبه ۲۱ خردادماه خبر داد و گفت: طی روز جاری، اشتراک برق ۱۵ دستگاه اجرایی شامل سه وزارتخانه، دو بانک عامل و ساختمان مرکزی متعلق به یکی از شرکت‌های بیمه کشور، قطع شده و وصل مجدد جریان منوط به تعهد کتبی بالاترین مقام مسئول این ادارات مبنی بر رعایت الگوی مصرف ابلاغی، خواهد بود.

رشد ۶.۵ درصدی مصرف برق کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق از رشد مصرف ۶.۵ درصدی برق کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: مصرف برق کشور در روز شنبه به ۶۱ هزار و ۳۱۳ مگاوات رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق کشور افزود: پیش‌بینی می‌شود در این هفته شاهد افزایش قابل ملاحظه دمای کشور باشیم و میزان مصرف برق به ۶۶ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیز افزایش یابد.

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: با شروع فعالیت کار روزانه از ساعت ۶ صبح، شاهد افزایش قابل ملاحظه مصرف برق در کشور هستیم و از ساعت ۱۱ صبح که شروع ساعت اوج مصرف است تا ساعت ۱۷ مصرف برق روند افزایشی دارد.

وی اضافه کرد: در ساعت ۱۳ و با اتمام ساعت کار ادارات و بخش‌های عمومی کشور با توجه به اینکه کلیه وسایل سرمایشی این بخش از مدار خارج می‌شود شاهد کاهش مصرف ۶۴۰ مگاواتی برق در روز شنبه بودیم.

۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی برای تأمین برق صنایع

سپهر برزی مهر، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی گفت: باهماهنگی و تفاهم وزارت نیرو و وزارت صمت برای همکاری در احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی برق مطمئن و پایدار صنایع تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: ویژگی مهم این برنامه مستثنی شدن صنایع کوچک و کارگاه‌های تولیدی کوچک است که تأمین برق آنها بدون هیچ محدودیتی انجام می‌شود، از سوی دیگر اعلام برنامه مدیریت مصرف برای صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی امکان برنامه‌ریزی و تغییر شیفت‌های کاری را برای صاحبان صنایع فراهم کرده است. برنامه‌ریزی برای صنایع بزرگ و انرژی‌بر همانند صنایع فولاد و سیمان نیز از طریق جابجایی بار مصرفی آنها از ساعات اوج به ساعات غیراوج و همچنین برنامه‌ریزی برای کاهش ١٠٠٠ مگاواتی برق در بخش اداری از دیگر ویژگی‌های این برنامه است.

نیروگاه‌های حرارتی برای تأمین برق پایدار تابستان آماده سازی شدند

عبدالرسول پیشاهنگ، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: با انجام بی‌وقفه فعالیت‌های تعمیراتی در ماه‌های گذشته، تمامی واحدهای نیروگاهی برای تأمین انرژی پایدار شبکه سراسری در روزهای اوج مصرف برق تابستان آماده هستند.

وی همچنین از تأمین آب نیروگاه نکا به عنوان چالش‌های جدی این مجموعه یاد کرد و گفت: با توجه به کاهش سطح آب دریا برای سیستم خنک‌کاری و کمبود آب مصرفی واحدها برای تولید بخار، لازم است که عملیات رفع نواقص فاز اول و به مدار آوردن فاز دوم سیستم آب شیرین‌کن آب دریا و لایروبی حوضچه آب‌گیر نیروگاه با جدیت هرچه بیشتر در دستور کار قرار بگیرد.

توزیع آب در محدوده‌های دارای افت فشار تا ساعاتی دیگر عادی می‌شود

شرکت آب و فاضلاب تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اثر بارش باران، جاری شدن سیلاب و رانش گسترده زمین و کوه در حوالی جاده چالوس، مسیر انتقال آب از سد امیرکبیر به تأسیسات آبرسانی تهران در بستر رودخانه کرج مسدود شده بود.

در پی این حادثه، بلافاصله گروه‌های عملیاتی به همراه تجهیزات و ماشین‌آلات در منطقه حاضر شدند و عملیات رفع انسداد مسیر باتلاقی رودخانه آغاز شد.

با تلاش شبانه‌روزی و بسیج امکانات، هم‌اکنون مسیری از میان توده‌های عظیم سنگ به همراه گل و لای در بستر رودخانه ایجاد و آب در مسیر رودخانه جاری شده است.

افزون بر این اقدامات در این مدت بخش قابل توجهی از نیاز شبکه از طریق سامانه‌های دیگر آبرسانی تأمین شد تا از گسترش محدوده‌های افت فشار جلوگیری شود.

ضمن تشکر از شکیبایی مردم، روند توزیع آب در شبکه و محدوده‌های دارای افت فشار تا ساعاتی دیگر عادی می‌شود.

وزیر نفت به آمریکای لاتین سفر کرد

جواد اوجی وزیر نفت در رأس هیئتی به‌منظور تقویت همکاری‌های انرژی با سه کشور منطقه آمریکای لاتین به همراه رئیس جمهور تهران را به مقصد کاراکاس، پایتخت کشور ونزوئلا ترک کرد.

وی در این سفر برای توسعه فعالیت‌ها و تعریف زمینه‌های جدید همکاری با مقام‌های سیاسی و اقتصادی ونزوئلا دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

ایران و ونزوئلا در حوزه‌های مختلف نفتی قرارداد امضا کردند

ایران و ونزوئلا همزمان با سفر رئیس‌جمهوری به سه کشور آمریکای جنوبی در زمینه توسعه میدان‌ها و پایانه‌های نفتی، احیای ظرفیت پالایشی و پتروشیمی چند قرارداد همکاری امضا کردند.

ایران و ونزوئلا در مجموع حدود ۴۰ درصد از ذخایر نفت جهان را در اختیار دارند اما هر دو کشور با تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه صنعت نفت روبه‌رو هستند. با وجود این تحریم‌ها، ایران توانسته ۸۵ درصد از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت را بومی‌سازی کند تا افزون بر تأمین نیاز داخلی، در صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای منطقه و دیگر کشورهای نفتی از جمله ونزوئلا وارد شود.

افزایش ۲۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت

علیرضا مهدی‌زاده، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران از افزایش ۲۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت‌خام این شرکت در سکوی سروش خبر داد و گفت :۷ چاه تولیدی میدان سروش وارد مدار شد.

وی ادامه داد: این اقدام با انجام کابل‌اندازی در عمق ۴۵ متری آب‌های خلیج‌فارس بین سکوی SWP۲ و سکوی سروش و وارد مدار شدن ۷ چاه تولیدی این میدان عملیاتی شد.

تأمین برق مشترکان صنعتی و خانگی نیازمند توجه مجلس

امیرحسین شریفی شاهنجرانی، کارشناسان صنعت برق با تاکید بر اینکه وزارت نیرو برنامه‌های خود را نسبت به سال گذشته دقیق‌تر تدوین کرده است، گفت: اگرچه شرایط نسبت به سال گذشته سخت‌تر است و به دلیل کمبود بارش‌ها استفاده از نیروگاه‌های برق آبی با محدودیت‌هایی همراه است، اما به طور حتم تمام تلاش‌ها برای پیشگیری از بروز بحران در صنعت برق به کار گرفته می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت تعامل و همکاری مجلس با بخش انرژی کشور خاطر نشان کرد: در صورت هماهنگی مجلس با بخش انرژی کشور، می‌توان فاصله عمیق ایجاد شده میان هزینه تمام شده و هزینه مصرف انرژی را کاهش و عوائد آن را برای توسعه بخش انرژی هزینه کرد که در نهایت توسعه اشتغال و صنعت کشور را در پی خواهد داشت.

لزوم استفاده از توانمندی دانش‌بنیان‌ها در ساخت طرح‌های پتروشیمی

احمد شکری، مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان را سرلوحه کار خود قرار داده و این مهم را از طریق شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و امور توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و ساخت داخل شرکت ملی صنایع پتروشیمی که زیرمجموعه مدیریت طرح‌های این شرکت است، پیگیری می‌کند.

وی به اهمیت تحقق برنامه‌های ساخت داخل و بار اول در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: احصای تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنایع پتروشیمی، شناسایی توانمندی‌های ساخت داخل و دانش‌بنیان و به‌هم‌رسانی عرضه و تقاضا در این حوزه، از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های مرکز خودکفایی صنعت پتروشیمی است.

احیای بخش‌های مغفول مانده پالایشگاه‌های ونزوئلا

جواد اوجی وزیر نفت در ارتباط تلویزیونی گفت: با سفر رئیس جمهور روز گذشته در حوزه انرژی اسناد مهم و قراردادی در بخش‌های بالا دست و پایین دست به امضا رسید.

وی ادامه داد: با شروع دولت سیزدهم فعالیت‌های ما در حوزه توسعه انرژی افزایش یافت که می‌توان به صادرات نفت و صادرات میعانات گازی اشاره کرد همچنین استفاده از ظرفیت یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه‌ای در ونزوئلا را آغاز کردیم و خوشبختانه بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه پالایشگاهی از طریق متخصصان ایرانی به پالایشگاه‌های ونزوئلا ارسال کردیم و بخشی از ظرفیت پالایشگاهی ونزوئلا که به دلیل تحریم‌ها مغفول مانده بود احیا کردیم و با استفاده از خوراک نفت خام جمهوری اسلامی ایران این اقدام انجام گرفت.

برق ۱۷ اداره پرمصرف در تهران قطع شد

وزارت نیرو اعلام کرد: با افزایش مجدد دمای هوا و لزوم کاهش بار شبکه توزیع برق شهر تهران، در ادامه طرح برخورد با ادارات پرمصرف، امروز سه‌شنبه برق ۱۷ مشترک اداری که طبق مصوبه ابلاغی هیئت دولت اقدام به کاهش مصرف برق نکرده‌اند، قطع شد.

هشدار مصرف برق بالا در کشور؛ مصرف از مرز ۶۶ هزار مگاوات عبور کرد

تازه‌ترین گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان می‌دهد که میزان مصرف برق به ۶۶ هزار و ۶۴ مگاوات رسیده که حاکی از افزایش میزان مصرف در این حوزه است. این گزارش حاکی است، این میزان مصرف نشان دهنده افزایش میزان مصرف کشور از ابتدای سال تاکنون است.

بر اساس این گزارش، با توجه به اوج گیری میزان مصرف برق، در دوره اوج بار تابستان، طرح "مدیریت مصرف برق ادارات" با نظارت هوشمند و پایش دقیق، مصرف برق کلیه ادارات و نهادهای عمومی را با هدف کاهش ۱۰۰۰ مگاواتی برق و تأمین برق مطمئن و پایدار برای تمامی مشترکان خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

آب همه مناطق تهران وصل است / درصورت مشکل با ۱۲۲ تماس بگیرید

محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به اینکه از امروز صبح آب هیچیک مناطق تهران دیگر با مشکل مواجه نیست گفت: اگر با مشکل مواجه شدید با سامانه ۱۲۲ تماس بگیرید.

وی ادامه داد: تلاش‌های صورت‌گرفته سبب شد تا حد زیادی مشکلات برطرف شده و از صبح امروز قطعی آب نداشته باشیم.

مدیرعامل آب فای استان تهران گفت: روند حل کامل مشکل ادامه خواهد داشت تا دیگر نقطه‌ای با مشکل آب روبرو نشود.

کاهش ۸۰ درصدی گاز سوزی مشعل‌ها در ایران

علیرضا دانشی مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: برای صیانت از محیط زیست در دولت سیزدهم اقدام‌هایی انجام شده، تا حدی که میانگین ۱۰ مورد تعمیرات اساسی توربین در مناطق نفت‌خیز جنوب، در سال ۱۴۰۱ به ۶۷ مورد رسید و توانستیم مقدار گازسوزی مشعل‌ها را تا ۸۰ درصد کاهش دهیم و در تلاش هستیم این مقدار را به حداقل برسانیم.

کاهش مصرف برق با تغییر ساعات اداری

مسعود عزیزی، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران گفت: بررسی داده‌های حاصل از کنتورهای هوشمند نشان دهنده آن است که تغییر ساعات اداری منجر به تغییر محسوس مصرف برق شهر تهران در ساعات اوج بار میان روز شده است.

وی ادامه داد: با تعداد معدود از ادارات که اقدام به کاهش مصرف نکرده‌اند، مطابق اختیارات قانونی برخورد لازم صورت گرفته است.

ارتقای پایداری تولید گاز با استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها

احمد زمانی، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران درباره گردهمایی تولید بار اول همسو با استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان که با توجه به قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» و دستورعمل اجرایی «کارگروه تولید بار اول» که با حضور نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و اقتصاد دانش‌بنیان و نماینده معاونت مهندسی و پژوهشی وزارت نفت در محل مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران تشکیل شد، گفت: این نشست با توجه به نام‌گذاری امسال با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» به‌منظور حفظ و ارتقای پایداری تولید با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شده است.