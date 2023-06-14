اعضای باند سارقان منازل جنوب شهر اصفهان دستگیر شدند

سردار محمدرضا هاشمی فر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از منزل در منطقه جنوب شهر اصفهان و شکایت مال باختگان به پلیس آگاهی استان اصفهان موضوع در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از حضور در محل‌های وقوع سرقت در بررسی‌های دقیق علمی و تخصصی و جمع آوری آثار و ادله لازم سرانجام با تیزبینی و هوشیاری خود دریافتند که این سرقت‌ها توسط اعضای یک باند سه نفره از سارقان سابقه‌دار غیر بومی و در حرکت رخ داده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد متهمان هر بار از یکی از استان‌های همجوار برای سرقت به اصفهان آمده و پس از ارتکاب عمل مجرمانه خود، اموال مسروقه را برداشته و فوری از استان خارج می شدند.

سردار هاشمی فر اظهار داشت: کارآگاهان پس از کسب اطلاعات لازم در خصوص مشخصات و هویت سارقان و چندین شبانه روز رصد هوشمندانه مجرمان، در نهایت اطلاع یافتند که این باند مجدداً برای انجام سرقتی دیگر قصد ورود به استان را دارند که سریع وارد عمل شده تمامی مبادی ورودی استان را تحت کنترل و نظارت دقیق خود قرار داده و نهایتاً هنگامی که این باند به وسیله یک دستگاه خودروی سواری وارد استان شدند در یک عملیات ضربتی متوقف و هر سه نفر دستگیر و به پلیس آگاهی استان منتقل شدند.

به گفته جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان متهمان به سرقت‌ها اعتراف و به ۱۰ فقره سرقت اموال منازل در جنوب شهر اصفهان شامل طلاجات، ارز، نقره جات، سکه، لوازم صوتی و تصویری، تابلو فرش، لوازم آرایشی و لوازم برقی اقرار کردند که برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه ارزش اموال به سرقت رفته توسط متهمان بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است.

این مقام انتظامی با بیان اینکه تحقیقات تکمیلی برای شناسایی مالخران اموال مسروقه کماکان ادامه دارد، ابراز داشت: با اعتراف صریح متهمان به سرقت های ارتکابی بازسازی صحنه های وقوع جرم توسط آنان انجام و این افراد به همراه پرونده برای رسیدگی قانونی به جرایم خود تحویل مرجع قضائی شدند.