به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست از سلسله نشست‌های سه‌شنبه کتاب فرهنگستان علوم از سوی کتابخانه و مرکز اسناد این فرهنگستان برگزار می‌شود. در این نشست کتاب «دوران داوری» نوشته حامد زارع نقد و بررسی می‌شود.

این نشست با حضور محمدرضا زائری رئیس اندیشگاه کتابخانه ملی، احمد بستانی استادیار دانشگاه خوارزمی، مالک شجاعی جشوقانی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، عبدالجواد موسوی شاعر و روزنامه‌نگار و همچنین حامد زارع نویسنده کتاب برگزار می‌شود.

کتاب دوران داوری شامل وقایع‌نگاری فرهنگی و فکری هشتاد و نه سال زندگی رضا داوری اردکانی است. به دلیل مواجهات و مباحثات داوری با چهره‌های پرشماری از تاریخ اندیشه معاصر ایران از دهه چهل خورشیدی تا به امروز، «دوران داوری» را می‌توان دربردارنده داستان روشنفکران و فیلسوفان ایرانی در قرن گذشته دانست. داستانی که اگر چه داوری نقش اول آن را بر عهده دارد، اما روایت‌گر شخصیت، فردیت و موقعیت‌های مهم فکری و فرهنگی در دهه‌های گذشته است. سال‌هایی که جلال آل‌احمد و احمد فردید روشنفکرش، حسین نصر و داریوش شایگان آکادمیسینش، غلامحسین صدیقی و مظفر بقایی سیاستمدارش، مصطفی رحیمی و غلامحسین ساعدی نویسنده‌اش و علی شریعتی و عبدالکریم سروش سخن‌سرایش بوده‌اند. در این کتاب به همه این چهره‌ها پرداخته شده و داستان مواجهه داوری با آنان در قالب داستانی پرهیجان اما مستند روایت شده است. در واقع «دوران داوری» ناداستانی برای درک یک روایت است: روایت مواجهه و چه بسا مبارزه روشنفکری با خرد فلسفی.

نشست نقد و بررسی کتاب «دوران داوری» روز سه‌شنبه سی‌ام خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱ صبح برگزار می‌شود و ورود برای عموم علاقمندان آزاد است.

علاقمندان به حضور در این نشست می‌توانند به آدرس میدان ونک، چهارراه جهان کودک، بزرگراه حقانی، خروجی کتابخانه ملی، فرهنگستان علوم، طبقه همکف، تالار دکتر رضا داوری اردکانی مراجعه کنند. همچنین این نشست به صورت زنده از طریق اسکایپ پخش خواهد شد.